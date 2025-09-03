La juez de la DANA acusa falsamente a uno de los imputados de estar en contacto con las víctimas

En el auto conocido este lunes, la magistrada que instruye el caso de la DANA, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, desliza que el letrado, José María Bueno, que defiende al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, «basa partes de sus afirmaciones en conocimientos que han llegado a su cliente respecto de víctimas». Algo que el propio abogado en declaraciones exclusivas a OKDIARIO ha tachado directamente de «falso». Y ha insistido: «Eso, es falso».

La afirmación de la juez en su auto parece estar referida, sin nombrarlo, a dos informaciones publicadas por OKDIARIO los días 30 de julio y 31 de agosto. En la primera, una de las víctimas revelaba que el marido de la magistrada, el también juez Jorge Martínez Ribera, titular de Instrucción 4 de Valencia, se entrometió en la declaración de esa misma víctima ante la instructora: «Apunta eso». Y otra, de este 31 de agosto, en la que una segunda víctima revelaba que a ella la interrogó el marido de la juez y no la magistrada.

En concreto, esta última víctima, explicaba a OKDIARIO que acudió al juzgado tras ser citada y fue atendida por el marido de la juez. «Nos atendió él realmente», ha confirmado, añadiendo que «ella tenía mucho trabajo porque nos habían citado y cada 15 minutos teníamos a una».

La primera de las víctimas citadas, por su parte, ha confirmado la presencia presuntamente irregular del marido de la juez instructora durante su declaración. Jorge Martínez Ribera, magistrado supuestamente ajeno al caso, estuvo «de pie» durante los 15 minutos que duró el interrogatorio y en «dos ocasiones» le dijo a su esposa que apuntara información que consideraba «importante», tal como publicó este 30 de julio OKDIARIO.

Quien habló con ambas víctimas fue OKDIARIO en sendas conversaciones. Afortunadamente, no necesitamos intermediarios. Esas conversaciones con ambas víctimas se produjeron este 28 de julio. Y están grabadas. Las dos, además, pertenecen a una de las asociaciones más críticas contra la gestión de la Generalitat Valenciana en la DANA.

Pero, además, es importante destacar que OKDIARIO conoció esta circunstancia porque fueron las propias víctimas las que contaron lo sucedido en un grupo de WhatsApp con otras víctimas, que fueron las que se pusieron en contacto con este periódicos para informar de la situación.

La magistrada que instruye el caso de la DANA se encuentra en un momento muy delicado. Está a la espera de las decisiones que tomen respecto a ella tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Tal como ha publicado OKDIARIO este 21 de agosto, El CGPJ abrió hace semanas una investigación a Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la causa de la DANA, por su sesgo y por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por su asistencia en el caso.

Además, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, decidió en el mes de julio ampliar la querella interpuesta contra la magistrada y contra su marido, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones». El sindicato entendió para ampliar la querella que los hechos son de tal magnitud que el procedimiento está «contaminado» y debe ser objeto de nulidad.