Open House Madrid 2025: qué es, fechas, cómo funciona, entradas y programa completo

Open House Madrid es el festival internacional de arquitectura y ciudad que abre, durante un fin de semana, las puertas de edificios emblemáticos, viviendas privadas, instituciones y estudios de arquitectura que normalmente permanecen cerrados al público. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, que busca acercar la arquitectura y el urbanismo a la ciudadanía, fomentando la reflexión sobre la innovación, la sostenibilidad y la calidad del espacio urbano.

Los asistentes pueden recorrer gratuitamente los edificios participantes mediante visitas guiadas de entre 30 y 45 minutos, mientras que las rutas urbanas suelen extenderse hasta dos horas. Para acceder a muchos de estos espacios es necesario reservar plaza con antelación, ya que los aforos son limitados. En otros casos, el acceso es libre hasta completar capacidad.

Cuándo es el Open House Madrid

La edición de 2025 se celebrará del 25 al 28 de septiembre. Durante esos cuatro días, Madrid se convertirá en un gran museo de arquitectura contemporánea e histórica a cielo abierto. Las inscripciones para los edificios más solicitados se abren este 17 de septiembre a las 11:00 horas, y se recomienda reservar lo antes posible debido a la gran demanda que despierta cada año.

Programa

El festival contará con un programa que incluye más de 100 espacios abiertos al público. Habrá visitas guiadas a edificios históricos, inmuebles institucionales, embajadas, estudios de arquitectura y viviendas privadas, además de itinerarios por barrios y rutas temáticas.

Las actividades se completan con talleres, conferencias y encuentros profesionales sobre diseño y arquitectura, pensados tanto para expertos como para curiosos que deseen profundizar en el patrimonio arquitectónico de la capital. Cada espacio ofrece un enfoque distinto: desde la conservación del patrimonio hasta la innovación arquitectónica contemporánea.

Dónde es el Open House Madrid 2025

El festival se desarrolla en toda la ciudad, desde el centro histórico hasta barrios periféricos como Carabanchel. Así, los visitantes podrán descubrir tanto iconos conocidos como edificios menos populares, lo que permite redescubrir Madrid desde una perspectiva arquitectónica y cultural.

Todos los edificios del Open House Madrid

La edición de 2025 ofrece una lista muy variada de espacios, entre los que destacan: