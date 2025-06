A principios de julio la ciudad de Sevilla va a ser el escenario de una importante cita internacional. Del 30 de junio al 3 de julio se va a celebrar la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno, así como autoridades de más de 50 países.

Una cita en la que se espera la presencia de los Reyes don Felipe y doña Letizia como anfitriones, además de la del presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, que también asistirá. En la capital andaluza ya se están ultimando los detalles para esta reunión, que va a incluir una recepción y una cena de honor previa al inicio de la conferencia en el Real Alcázar de Sevilla, residencia oficial del monarca en la ciudad.

Los Reyes Felipe y Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque será el Rey Felipe el que primero reciba a los asistentes, el presidente del Gobierno también ha querido organizar una recepción en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Palacio de Las Dueñas, propiedad de la Casa de Alba y, más en concreto, del hijo mayor del actual duque.

De momento no han trascendido muchos detalles sobre cómo va a ser este evento, de hecho, hay un gran secretismo con todo lo que tenga que ver con esta conferencia, sobre todo, por cuestiones de seguridad. Sí se sabe que, mientras que la cena ofrecida por el Rey Felipe VI será el día 29, en la que Pedro Sánchez va a ejercer de anfitrión va a ser el día 30, después de terminar la primera jornada de trabajo.

Según ha publicado LOC, la elección del Palacio de Las Dueñas se ha llevado a cabo a través de una empresa de organización de eventos que no es de Sevilla. En los últimos días el recinto está en plena ebullición a consecuencia de los preparativos de una velada en la que no se espera la presencia de ningún miembro de la Casa de Alba, que no ha intervenido en las gestiones. Ha sido una empresa la que se ha encargado de alquilar el espacio para el evento, de carácter privado. De momento no se sabe si otros edificios emblemáticos como la Casa Pilatos o la Casa de Salinas también van a acoger alguna celebración colateral.

Así es el Palacio de Las Dueñas

El Palacio de Las Dueñas es uno de los edificios más importantes de la ciudad, toda una joya a nivel arquitectónico pero, además, centro neurálgico de la actividad de la Casa de Alba en Sevilla.

Las Dueñas se construyó entre los siglos XV y XVI, en un estilo que combina el gótico-mudéjar y la arquitectura propia del Renacimiento. Era la residencia favorita de la anterior duquesa de Alba cuyas cenizas, por cierto, están en una importante iglesia en la ciudad con la que tenía una especial vinculación.

La duquesa de Alba en el Palacio de Las Dueñas en Sevilla. (Foto: Gtres)

El Palacio de Las Dueñas es la residencia oficial de los Alba en Sevilla y, además, allí nació el poeta Antonio Machado. Además de su impresionante arquitectura, sus patios y jardines, los salones del palacio albergan casi 1500 obras de arte. Las Dueñas tiene, además, una preciosa capilla.

El palacio está abierto al público desde el año 2016 pero sigue siendo punto de encuentro de los Alba en Sevilla para ocasiones importantes. Allí se celebró la boda de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, así como la de Cayetana Fitz-James Stuart con Alfonso Díez. Tras la muerte de la duquesa, aunque sigue formando parte del conjunto de tesoros arquitectónicos de los Alba, pasó directamente al actual duque de Huéscar, Fernando Fitz-James, como gesto de la duquesa hacia la continuidad generacional.