El Ejército de Israel abre una «ruta temporal» para evacuar la ciudad de Gaza ante la nueva ofensiva

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una «ruta temporal» que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave para tomar su principal urbe.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino», ha publicado en redes sociales el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.

El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a «circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur». «Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico», ha añadido.

Los viajes por esta ruta, reza la publicación de Adraee, estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00 hora local (11:00 hora española), hasta la misma hora del viernes.

Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí anunciara este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para «tomar el control de la ciudad de Gaza, principal símbolo de gobierno de Hamás».

Ya este martes, los últimos gazatíes abandonaban la capital ante la ofensiva israelí. Largas colas de vehículos que emprendieron el éxodo hacia el sur, zona a la que Netanyahu recomendó ir.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de esta urbe, algo a lo que todavía se resistían algunos palestinos.