Ante la gran ofensiva que ha iniciado Israel en Ciudad de Gaza, hoy hemos podido ver cómo abandona los últimos gazatíes la capital. Se han ido ya unos 300.000, pero hasta anoche quedaban aún unos 700.000. Largas colas de vehículos han emprendido esta mañana el éxodo hacia el sur, zona a la que Netanyahu les ha recomendado ir.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de esta urbe, algo a lo que todavía se resistían algunos palestinos.

«Les insto a que, por su propia seguridad, aprovechen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mawasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales como anunciamos ayer, donde disfrutarán de una respuesta humanitaria mucho mejor, incluidos servicios de salud», decía el portavoz del Gobierno de Israel.

La zona de Al Mawasi, en la sureña Jan Yunis, también bombardeada por Israel, equivale a un 12 % de la Franja.

Israel ha lanzado esta noche su anunciado gran ataque terrestre con apoyo aéreo para tomar Ciudad de Gaza, último reducto de Hamás. Desde que Netanyahu avanzara hace una semana que se iba a producir un ataque terrestre a gran escala, los habitantes de la ciudad han procedido a evacuarla.

Ha sido el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien ha reiterado unas horas después del gran ataque que «Gaza será destruida». «Queremos tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás. Hoy, si Gaza cae caerán ellos», ha afirmado.

Pasada esta medianoche, los tanques del Ejército hebreo han entrado en el corazón de Ciudad de Gaza, último refugio de los terroristas de Hamás en la Franja. Israel ha bombardeado intensamente la zona y medios informativos palestinos estimaban hacia las 2:00 de la madrugada de este martes que se habían producido más de 37 ataques en 20 minutos, además de una fuga masiva residente desde el noroeste de Ciudad de Gaza