Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Bellucci: dónde ver en directo gratis online y horario del partido del US Open 2025

Ya está en marcha este US Open 2025 y Carlos Alcaraz debutó por todo lo alto imponiéndose a Reilly Opelka en su primer encuentro, mientras que ahora en la segunda ronda se medirá al italiano Matteo Bellucci. El murciano no se guardará nada y tratar de ir con todo desde el principio para seguir avanzando rondas en este cuarto Grand Slam del año en el que se cruzaría con Novak Djokovic en unas hipotéticas semifinales. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver el partido de Carlitos en directo.

A qué hora juega Alcaraz contra Bellucci en el US Open en vivo gratis

Carlos Alcaraz ya ha comenzado su participación en este frenético US Open 2025, donde ha superado a Reilly Opelka en su debut en Flushing Meadows. El murciano demostró su poderío y se impuso por 6-4, 7-5 y 6-4, por lo que no dio ni una opción al estadounidense, que jugaba en casa. Ahora, el de El Palmar, que llega a este torneo tras haber ganado el Masters 1000 de Cincinnati a Jannik Sinner, espera poder seguir con su gran estado de forma y luchar por este cuarto y último Grand Slam del año, el cual ya sabe lo que significa ganarlo.

Y es que Carlos Alcaraz ya consiguió ganar este Grand Slam que se celebra en Estados Unidos en 2022. Aquel día, el murciano superó a Casper Ruud y consiguió conquistar este torneo que sólo lo ha logrado en una ocasión. Rafa Nadal es el tenista español que más veces ha conseguido coronarse en Flushing Meadows con cuatro títulos, mientras que Manolo Santana y Manuel Orantes lo ganaron en una ocasión.

La ATP ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Bellucci que corresponde a la segunda ronda del US Open 2025 para la madrugada de este miércoles 27 al jueves 28. El orden de juego todavía no ha sido anunciado, por lo que se desconoce el horario en el que el murciano y el italiano se verán las caras en la Arthur Ashe de Flushing Meadows.

Horario de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Este año 2025 está siendo bastante positivo para Carlos Alcaraz, aunque no comenzó de la mejor manera. El murciano arrancó su año cayendo en los cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic, también perdió en semifinales de Indian Wells y sucumbió en su debut en Miami, mientras que cayó en las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Por su parte, su racha ganadora comenzó en Róterdam y posteriormente se hinchó a morder metales con los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, Queen’s y también revalidando Roland Garros.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Bellucci de segunda ronda del US Open 2025 se jugará en la madrugada del miércoles 27 al jueves 28 de agosto. Estos dos tenistas no se han enfrentado en el circuito de la ATP y es por ello que el murciano espera vencer al número 65 del ranking. Eso sí, se midieron en 2020 en un campeonato infantil y se llevó el triunfo Carlitos.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo por TV gratis en vivo y en qué canal

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en Flushing Meadows de Nueva York. Este Carlos Alcaraz – Bellucci de segunda ronda del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de este operador, como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Estos dos primeros choques se podrán ver en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero de ellos habrá que tener activa la suscripción para ver lo que suceda en la pista central Arthur Ashe.

Además, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores fieles del tenista murciano también podrán ver este encuentro de segunda ronda del US Open 2025 Carlos Alcaraz – Bellucci en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder mediante la página web con un ordenador de manera cómoda. Para este torneo no estará disponible la plataforma Tennis TV, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca de todo lo que suceda cada día en este apasionante Grand Slam, donde prestaremos especial atención a lo que haga el tenista murciano. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados del de El Palmar en este US Open 2025. Cuando termine el Carlos Alcaraz – Bellucci publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Bellucci del US Open 2025

Todos los aficionados que no puedan ver en directo por televisión, ni en streaming ni en vivo online este frenético Carlos Alcaraz – Bellucci de segunda ronda del US Open 2025 también podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la Ser conectarán con Flushing Meadows para contar todo lo que esté sucediendo con el murciano en la pista central Arthur Ashe.