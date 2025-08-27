La IA recrea el aspecto de madres con sus hijos en distintas ciudades de España y se lía la mundial

Un vídeo que tiene apenas una duración de 47 segundos, ha liado la mundial en TikTok, ya que a partir de la inteligencia artificial se han recreado distintas imágenes de como es el aspecto de una madre en función de la ciudad o lugar de España al que pertenezca. Un vídeo que puede tener un sentido gracioso o incluso curioso, pero que ha levantado todo tipo de comentarios, al respecto de como la IA interpreta que es una madre por ejemplo de Sevilla, Madrid o Barcelona.

El vídeo ha sido creado y subido a la mencionada plataforma por la cuenta @laliada.es. De hecho siempre suben vídeos a partir de, como dicen, «estereotipos de España según la IA» y de este modo, podemos ver piezas dedicadas a las parejas españolas según la IA, o profesores de secundaria españoles según la IA, pero el que más está dando que hablar es del Madres Españolas según la IA que ya acumula 2,8 millones de visualizaciones y más de 3.000 comentarios. Y es que aunque en realidad no deja de ser una creación completamente estereotipada que la IA interpreta, imaginamos, a partir de la información presente en internet de cada comunidad, lo cierto es que el resultado final es del todo sorprendente. No tanto porque muchos se hayan sentido insultados (que los hay), sino por los criterios o patrones que se deben haber cogido para que por ejemplo una madre sevillana se vea como una mujer de negocios, mientras que la de Madrid luzca algo más pija.

La IA muestra como son las madres de cada parte de España

¿En realidad todas las madres de Sevilla son como Rocío Osorno. tal y como se puede leer en alguno de los comentarios que acompañan al vídeo? Basta con verlo para comprobar que en realidad así, es. Esa madre recreada en una calle de Sevilla junto a su hijo, luce pantalón de traje y camisa, con coleta larga y morena y con un rostro que es casi calcado al de la famosa influencer.

Y tal vez la IA ha cogido la información sobre mujeres de Sevilla que sean famosas y ha creado un perfil a su imagen y semejanza para hacer este vídeo tan comentado. Osorno es de Sevilla, de modo que si eso es lo que ha hecho para recrear a las madres de las principales ciudades españolas, entendemos mejor el resultado, pero ¿ha hecho lo mismo con el resto de madres? No vemos o no encontramos tantos parecidos para otras ciudades como Madrid o Extremadura, aunque sí que muchos comentan que en estos casos, es posible que se haya basado en las opiniones generales que suelen tenerse de las personas que viven en esas ciudades.

Entonces, vemos a la madre de Madrid, con su abrigo y su look azulado, mucho más cosmopolita, mientras que la madre de Extremadura se la ve vestida con un simple jersey, tejano y botas de campo. Además una está en plena ciudad y la otra a las afueras de una casa rural. Un estereotipo bastante marcado que por otro lado, no es para nada real.

Entendemos entonces que se haya liado bastante con el vídeo y que entre los comentarios podamos leer cosas como «me da pena y alegría ver q a Extremadura se nos ve así , pena xq nos ven como antiguos pero alegría porque somos los únicos con campo, naturaleza, aire puro .. con una vida saludable la cual otros no tienen. Si volviera a nacer elegiría sin duda mi Tierra de nuevo». Es decir,, que no está bien identificar a una población con ser de pueblo o ser más rural que la capital, por el hecho de no ser una gran ciudad a pesar del amor que le pueda profesar quien es de allí.

Así son las madres de Barcelona, Bilbao o Fuenlabrada según la IA

El vídeo no se queda sólo con mostrar a las tres madres mencionadas. Sus 47 segundos de duración dan para mucho y vemos también a la madre de Hospitalet de Llobregat, vestida como una joven adolescente con top, chaqueta de chándal y pantalones anchos (vamos interpretando como visten las chicas del extrarradio de Barcelona), mientras que la madre de Almería viste directamente con un chándal gris, la de Bilbao con un estilo más de ciudad, con tejanos, botas y chaqueta y además con un pañuelo del que muchos comentan que no saben que hace ahí porque es «pro palestina».

La madre de Fuenlabrada luce un llamativo abrigo rojo, con pantalones ajustados y blusa de estampado de leopardo, mientras que la de Cádiz va con vestido de verano lleno de color y la de Valladolid viste similar a la de Madrid pero con chaleco acolchado. Y por último Barcelona, con una madre que luce pantalones del tipo parachute y sudadera oversize, siguiendo las tendencia de la moda actual.

A partir de todo esto, los comentarios tienen claro que la «IA es bastante clasista» y aconsejan también «que la IA se de una vuelta por Bilbao» y se podría añadir por cualquier ciudad, ya que la realidad, por suerte no están tan estereotipada. ¿Y tú qué opinas?