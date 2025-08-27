Fue uno de los actores más famosos de España y cayó en desgracia: ahora está tratando su adicción

Cuando desvelemos el nombre del protagonista de la noticia de hoy habrá muchos que se lleven las manos a la cabeza. Vamos a hablar de un actor que llegó a lo más alto, pero no supo mantener su éxito y se ha visto obligado a pedir ayuda. Es un artista que triunfó gracias a series como Los Serrano o Física o Química, aunque lleva muchos años apartado del foco mediático. Sí, estamos haciendo referencia a Adrián Rodríguez, quien acaba de dar una entrevista en Espejo Público para contar en primera persona el momento que está atravesando. Según cuenta, ha hecho las maletas y se ha mudado a Cádiz, donde ha encontrado un centro que le está permitiendo salir adelante. Aprovechando que es un rostro conocido, ha dado las claves de todo esto en un vídeo que ya cuenta con dos millones de reproducciones en las redes sociales.

Adrián Rodríguez descubrió cuando era muy pequeño que tenía mucho talento para entretener a los espectadores. Empezó a presentarse a concursos donde entretenía a la audiencia cantando y bailando, pero su gran oportunidad fue cuando le propusieron participar en Los Serrano, una de las ficciones más vistas de nuestro país. En este proyecto compartió escena con actores tan relevantes como Belén Rueda o Antonio Resines y algunos directores pensaron que el joven iba a llegar muy lejos. Por desgracia, las adicciones se cruzaron en su camino y tuvo que modificar su hoja de ruta en el último momento.

Adrián no quiere que nadie cometa sus mismos errores y ha dejado muy claro que caer en las drogas es un drama que puede destrozar cualquier vida. «Yo sigo en tratamiento… tengo una enfermedad llamada adicción, pero por suerte he encontrado el camino de la recuperación, poco a poco, abrazando mis ganas de vivir», empieza diciendo en el vídeo que acaba de compartir. «Si me estás viendo y crees que tienes algún problema con una sustancia o eres familiar de alguien que sí lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo». De esta forma, se ha ofrecido a ayudar a todo aquel que esté atravesando un mal momento, pues sabe que en situaciones como esta sentirse respaldado es lo más importante.

La nueva vida de Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez contrajo una deuda importante que le obligó a abrirse un perfil en Onlyfans, una página destinada al contenido adulto donde vendía imágenes y vídeos íntimos. En aquel momento, necesitaba una fuente de ingresos contundente y no recibía ninguna oferta relacionada con los medios de comunicación, así que tomó cartas en el asunto y decidió buscarse la vida de una manera distinta. Actualmente, el artista se siente muy orgulloso de haberse puesto en manos de profesionales porque ha conseguido restablecer su camino y mirar al futuro con optimismo.

El protagonista de Los Serrano se ha asentado en Chiclana junto a su novia, quien se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Gracias a ella ha recuperado la pasión por el deporte y se ha apuntado al centro Sport House Fitness Club Chiclana, desde donde publica imágenes que confirman su mejoría. Tal y como el mismo ha reconocido, no podrían haber hecho nada de esto sin los especialistas que forman parte de la Clínica Antolex, el centro que le ha abierto los ojos y le ha dado la posibilidad de dar la espalda a las adicciones.

El paso de Adrián Rodríguez por ‘Supervivientes’

Adrián Rodríguez tomó una decisión muy polémica cuando descubrió que ningún director quería contratarle para series o películas. Pensó que su única salida era participar en una de las ediciones de Supervivientes y aceptó el reto de Telecinco sin saber lo duro que era. Llegó a Honduras sin haber superado sus problemas de conducta y esto le generó una serie de conflictos que no le permitieron seguir adelante. «No sabía lo que me pasaba, pero además fue un detonante porque me decepcioné a mí mismo. En España todo el mundo me decía que podría haber llegado a la final. Me aislé y entré en una espiral de pensamientos destructivos y ahí caí en picado», comentó en el programa Fiesta.

El actor nunca ha escondido el verdadero conflicto con el que se topó en Supervivientes. «Creo que era el mono que se disfrazaba de hambre. Allí me empecé a dar cuenta de que algo pasaba. Yo quería hacer el reality y no era normal que yo abandonara», comentó en Lecturas con total naturalidad. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, son muchos los que lean animado a formar parte de All Star y él ha dicho: «No lo descarto, pero creo que me gustaría más entrar en GH VIP. Creo que ahí estaría más controlado y no sería tan drástico».

Es decir, no podemos descartar que Adrián vuelva a asaltar desde el helicóptero, pero es más probable que le veamos abrir la puerta de la famosa casa de Guadalix de la Sierra. «Algo que no fuera tan extremo porque ahora no sería positivo. Más adelante no lo sé. En Guadalix podría ser más yo y dar más juego, creo que la gente me conocería mucho más», comentó cuando le preguntaron por Gran Hermano. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son sus próximos movimientos porque ahora lo que verdaderamente interesa es que se recupere completamente.