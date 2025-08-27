La XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época suelta amarras

La XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época volverá a convertir la isla de Menorca en el epicentro de la vela clásica internacional. La regata, plenamente consolidada en el calendario de grandes competiciones de vela vintage, reúne desde hoy hasta el 30 de agosto a 49 embarcaciones históricas y clásicas procedentes de 11 países, con un programa de cuatro jornadas de competición en el mar y una intensa agenda social en tierra.

El evento, puntuable para el Trofeo Clásicos Mare Nostrum–Copa de España de Vela Clásica (RFEV) y para la Mediterranean Champions Cup del Vintage & Classic Yacht Club, el circuito de embarcaciones de época más importante del Mediterráneo, está organizado por el Club Marítimo de Mahón (CMM) por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y cuenta con el patrocinio principal de Repsol y la colaboración de la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC), la Federación Balear de Vela (FBV), el Consell Insular de Menorca, el Ajuntament de Maó, la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Autoridad Portuaria de Baleares.

Han asistido al acto de presentación Adolfo Vilafranca, presidente del Consell Insular de Menorca; Héctor Pons, alcalde de Mahón; Basilio Ferrer Florit, presidente del Club Marítimo de Mahón; Fernando Pérez Gavilán, jefe de las divisiones de Marina y Pesca de Repsol en Baleares; e Ignacio Marra-López, director de la regata.

Adolfo Vilafranca resaltó la labor del Club Marítimo de Mahón no sólo en la organización de la Copa del Rey de Barcos de Época, sino también en la difusión de deporte de base y la cultura del mar. «No tiene precio el trabajo que realiza el club y, por eso, le animamos a seguir adelante”. También recalcó que los armadores de barcos de época y clásicos buscan una forma diferente de navegar que conecta con la de «esencia» que Menorca desea proyectar al exterior.

La regata reunirá a auténticas leyendas del mar que representan distintas etapas de la historia de la vela. Entre las clases presentes destacan los Big Boats (4 barcos de más de 23 metros de eslora), los Época Cangreja (7 barcos botados antes de 1949 con aparejo trapezoidal), los Época Bermudiana (12 barcos botados antes de 1949 con aparejo bermudiano), los Clásicos (13 unidades construidas antes de 1975 en madera o metal) y la categoría Espíritu de Tradición (13 barcos que, pese a incorporar técnicas modernas, mantienen el diseño clásico).

La participación internacional es otro de los grandes atractivos de la presente edición. Estarán representados armadores y tripulaciones de Alemania, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Italia, Finlandia, Portugal, Francia y España.

Los recorridos serán costeros y se definirán en función de las condiciones de viento, con la intención de ofrecer pruebas técnicas y atractivas. La organización tiene previsto dar las llegadas en el puerto de Mahón siempre que sea posible, lo que permitirá al público asistir en primera línea al desenlace de cada jornada.

Todas las embarcaciones participantes amarrarán en el Muelle de Levante, donde podrán ser contempladas de cerca por los ciudadanos y visitantes. Esta proximidad convierte al evento no solo en una regata deportiva, sino también en una oportunidad cultural para apreciar el legado de la navegación a vela y el trabajo de conservación que mantiene vivas a estas viejas damas del mar.

La agenda oficial comenzó ayer 26 de agosto con la apertura de la oficina de regatas, el registro de participantes y las inspecciones técnicas. A partir de hoy se disputarán las pruebas en el mar, con salidas previstas a las 12:30 horas cada día. La competición se prolongará hasta el 30 de agosto, fecha en que se celebrará la última regata y la entrega de premios a las 19:30 horas.