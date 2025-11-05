El PP denuncia una «pinza» PSOE-Vox en Baleares contra el Govern de Prohens

El Partido Popular de Marga Prohens y Vox están hoy más alejados que nunca. El rechazo del PP a la propuesta de vehicularidad del español en la educación que defienden los de Abascal y la presentación de una propia y alternativa a la de Vox ha desatado un nuevo escenario en el Parlament balear.

Tanto es así, que Vox se ha unido a la izquierda parlamentaria para forzar que el número dos de Prohens en el Ejecutivo, el vicepresidente Antoni Costa, tenga que comparecer próximamente para explicitar cómo está llevando y con quién las negociaciones para aprobar el techo de gasto de Baleares para 2026. El PP denuncia el establecimiento de una «pinza» entre Vox y el PSOE.

Hasta en dos ocasiones en una breve intervención de diez minutos ante los medios de comunicación, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha denunciado una «pinza entre Vox y el PSOE» en contra el Govern de Marga Prohens.

De hecho, OKBALEARES ya había recibido este martes del propio Govern informaciones de que esta pinza ya se estaría articulando. 24 horas después ya se ha producido una votación conjunta de toda la oposición junto a Vox.

Vox y los partidos de la izquierda han votado a favor de que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, comparezca en el Parlament para dar cuenta de las negociaciones sobre el techo de gasto y los Presupuestos.

La solicitud de comparecencia la ha hecho esta mañana el PSOE y se ha admitido a trámite en la Mesa del Parlament. En la Junta de Portavoces, se ha aprobado, con los votos favorables de Vox, PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

Después, los socialistas han pedido incluir la comparecencia en el próximo pleno, aunque ha sido rechazado con el voto contrario del PP, ya que se necesita el apoyo unánime de los grupos.

Según ha argumentado la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, en la rueda de prensa después de la Junta, la comparecencia «no era urgente» y Costa ya comparecerá en el pleno «cuando toque». También ha cargado contra Vox por votar junto con el PSIB esta cuestión, cuando ayer reprochaba al Govern que estuviera dispuesto a negociar con los socialistas.

todo lo sucedido hoy es consecuencia del voto del PP con la izquierda para tumbar, también en el Parlament, el proyecto de ley de Vox para articular la vehicularidad del español y el catalán en las aulas de Baleares y el hecho de que el PP anunciara su propia propuesta en este sentido.