Vox dice haber perdido toda confianza en el PP de Marga Prohens. La portavoz del partido de Santiago Abascal en el Parlament balear, Manuela Cañadas, se ha aliado con las formaciones de izquierdas del Parlament para que el vicepresidente económico del Govern y número dos de Prohens, Antoni Costa, tenga que comparecer en la cámara autonómica para que explique su política negociadora sobre el techo de gasto para 2026, entre otras cuestiones.

Vox quiere presionar así al Ejecutivo de Prohens para que diga a las claras si tiene una intención real de sacar adelante el techo de gasto y los Presupuestos para el próximo año.

La petición de comparecencia de Antoni Costa en el Parlament sale de una propuesta registrada por todos los partidos de la izquierda de la cámara autonómica. Se ha debatido en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles y Vox la ha apoyado.

Cañadas asegura haberlo hecho para que Costa «explique qué intención tiene de cara al techo de gasto y a los Presupuestos de 2026. Dice que está negociando pero con nosotros, por ejemplo, no lo ha hecho. quizás con el PSOE. que lo explique».

Los socialistas, impulsores de la petición de comparecencia del vicepresidente primero del Govern, van más allá del techo de gasto. Empiezan a sospechar que Prohens ha perdido el interés en, por ejemplo, subir la ecotasa el próximo año a pesar del ofrecimiento socialista.

Será la primera vez que un miembro del Govern balear se ve forzado a comparecer en una sesión plenaria del Parlamento de las Islas Baleares.

El malestar de Vox por el fracaso de su propuesta lingüística

Vox ha pedido hoy al PP que retire su propuesta para la vehicularidad de español y catalán en la educación de Baleares. Una propuesta alternativa presentada al tiempo que rechazaban la de Vox. Algo que se interpreta como que Vox no l apoyará en la votación.

Manuela Cañadas ha asegurado este miércoles que «el PP es una estafa. Sólo le importa seguir estafando». «Por decencia tendrían que retirarla», ha advertido, a la vez que ha apuntado que valorará si el voto en contra del PP a su propuesta «tiene alguna consecuencia».