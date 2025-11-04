Prohens sitúa a Vox como opción preferente para negociar el techo de gasto sin descartar al PSOE
Vox reprocha al vicepresidente Costa que "quiera negociar algo con el partido de Pedro Sánchez"
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha situado este martes a Vox como interlocutor preferente en las negociaciones para la aprobación del techo de gasto. Eso sí, sin descartar al PSOE como opción.
«Con ustedes en primer lugar», ha señalado en el pleno del Parlament después de insistir en la voluntad de seguir negociando el techo de gasto con PSOE y Vox, los dos únicos grupos que han mostrado voluntad de seguir dialogando.
«¿Con el partido de Pedro Sánchez quieren negociar algo?», había preguntado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, después de criticar las negociaciones «a dos bandas» del Govern. «Hay amores que matan», ha apuntado Rodríguez recordando que antes PP y Vox habían sido socios preferentes.
Costa ha instado a Vox a seguir negociando y buscando los puntos de unión «sin traicionar las líneas rojas» de ambas formaciones. El de Vox, sin embargo, ha situado como líneas rojas de los suyos la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o los impuestos a los coches no matriculados en las Islas.
También sobre el techo de gasto ha preguntado al vicepresidente primero el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha lamentado que la palabra del Govern «no valga nada», recordando la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
«Su fama le precede», ha señalado Apesteguia, después de que el conseller haya pedido a los separatistas que no bloqueen la aprobación del techo de gasto y, por lo menos, se abstengan.
El vicepresidente del Ejecutivo ha reiterado la voluntad de aprobar un techo de gasto y presentar unas nuevas cuentas autonómicas, recordando, en todo caso, que el Govern cuenta con la tranquilidad de tener unos presupuestos en vigor susceptibles de ser prorrogados.