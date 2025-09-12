El Govern avisa a Vox: «Los Presupuestos que tenemos los podemos prorrogar hasta marzo de 2027»

El Govern balear aún no ha empezado ni a preparar el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y ya ha marcado postura ante las próximas negociaciones con Vox para aprobarlos. Los condicionantes han cambiado, según ha dicho el portavoz Antoni Costa, quien ha añadido un aviso para navegantes: «La Comunidad tiene un presupuesto aprobado que es prorrogable hasta marzo de 2027. Supongo que me entienden».

El escenario de la próxima -no inmediata- negociación con Vox de los Presupuestos autonómicos para 2026 se afronta con un ánimo muy distinto por parte del PP y del Govern que preside Marga Prohens. Distinto a las convulsas negociaciones de los presupuestos de este año.

«Los ciudadanos saben que los condicionantes del Govern ya no son los mismos. Intentaremos llegar a acuerdos, pero dejando claro que si no se consigue los prorrogaremos», ha dicho este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El también conseller responsable de presentar esos Presupuestos en el Parlament, ha añadido que «sería beneficioso» tener presupuestos nuevos, pero si no es así, no pasada nada: «La Comunidad tiene un presupuesto aprobado que es prorrogable hasta marzo de 2027. Supongo que me entienden». Toda una sentencia y a la vez un aviso a las aspiraciones de Vox en las negociaciones para techo de gasto y aprobación de las cuentas públicas para el próximo año.

Aún está fresca en la memoria del Govern la enorme dificultad vivida y las exigencias que tuvo que aceptar de Vox en las últimas negociaciones con los de Santiago Abascal. Unas negociaciones que finalizaron con un acuerdo que daba estabilidad a la acción de gobierno de Prohens. Todo, gracias a un texto con 43 medidas que el Govern tendrá que cumplir este año. Ahora, el escenario es otro.

Respecto al techo de gasto, Costa ha adelantado que será superior al de este año gracias a la actual evolución de la economía en las islas.