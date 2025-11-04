La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha constatado un «cambio de tendencia» en la temporada turística de este año, al considerar que ha habido contención en los meses de verano y un crecimiento en temporada media y baja. Así lo ha dicho la líder el Ejecutivo este martes en declaraciones a los medios en el marco de la World Travel Market de Londres, en las que ha valorado la temporada turística.

«Ahora hacemos balance de la temporada turística en noviembre, tenemos que recordar que hace no mucho teníamos temporadas de tres meses», ha sostenido Prohens, quien ha celebrado que actualmente «la temporada continúa».

Al detalle, ha indicado que la llegada de turistas en julio ha crecido un 0,8%, mientras que se han registrado «crecimientos significativos» fuera de temporada alta. Estos datos, según la líder del Ejecutivo, consolidan la estrategia y tendencia de contención en temporada alta.

En cuanto al mercado británico, Baleares ha recibido entre enero y agosto 2,5 millones de turistas, un ligero descenso de un 1% en comparación con el año anterior. En este sentido, ha apuntado que gracias al aumento de la programación de vuelos entre noviembre y septiembre, han llegado 20.000 turistas menos en julio y agosto, pero vendrán 20.000 más en los últimos tres meses del año.

Igualmente, sobre el mercado alemán, que ha presentado un descenso de casi un 2%, Prohens ha sostenido que «hay que estar atentos y seguir la evolución» de este mercado. «No podemos cada año superar en volumen los números del año anterior, pero cuando vemos que hay síntomas de decrecimiento en algún mercado o en algún sector, pues también vemos preocupación por parte del propio sector», ha dicho.

Así, ha agregado que se analizará cómo evoluciona y, junto con el sector, las posibilidades de otros mercados que puedan sustituir esta bajada.

También ha resaltado que por primera vez en muchos años ha bajado el índice de presión humana dos meses consecutivos, lo que se traduce, a su parecer, en menos saturación y menos congestión; así como el aumento del gasto turístico, que crece más del doble que la llegada de visitantes.

El Govern participa en la feria turística también con el objetivo de continuar con su estrategia de turismo, cultura y deporte y de posicionar las Islas como destino cultural preferente en toda Europa y en el Mediterráneo. Según Prohens, el Ejecutivo apuesta por la diversificación cultural porque contribuye al alargamiento de la temporada.

Por otro lado, preguntada por si el Govern trasladará a los diferentes representantes con los que se reunirá en la feria turística los anuncios de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la presidenta ha dicho que «no hay nada que decir».

Según Prohens, el aumento del ITS «solo es una más» de las 544 propuestas a analizar dentro del Pacto por la Sostenibilidad. «Solo se llevará al Parlament, como el resto de las propuestas, en el caso de que haya consenso», ha agregado.