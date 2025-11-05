Atentado en Francia: al menos diez personas heridas en un atropello al grito de «¡Alá es grande!»

Al menos diez personas han resultado heridas (cuatro de ellas graves) este miércoles tras un atropello intencionado al grito de «¡Alá es grande!» en la isla de Olerón, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, un suceso que ha llevado a la Fiscalía Antiterrorista a abrir una investigación en torno al incidente.

El autor de los atropellos, conocido como Jacques G., de 35 años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, es conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas, ha explicado Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d’Oléron.

El detenido inició su ruta delictiva en La Cotinière y siguió una ruta turística muy conocida en la que arrolló en primer lugar a una ciclista y continuó sus atropellos deliberados a los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las distintas localidades.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha indicado que «un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d’Oléron y Dolus d’Oléron».

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

À la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025

Tras atropellar a una decena de personas, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido por los agentes ha intentado incendiarlo con una bombona de gas que llevaba en su interior. Huyó a pie y se resistió a su arresto, lo que ha provocado que la Policía haya tenido que reducirle usando una pistola eléctrica.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, y que gritó «¡Alá es grande!» a los gendarmes durante su arresto. El arrestado no era conocido por los servicios de inteligencia franceses.