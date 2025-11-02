El ciclista Oier Lazkano defiende su inocencia tras ser sancionado por dopaje: «Confío en la verdad»

Oier Lazkano rompió su silencio en una nota de prensa para defenderse de la acusación de dopaje que le ha costado la suspensión de la Unión Ciclista Internacional. El ciclista español aseguró que es inocente afirmando que nunca ha utilizado «sustancias dopantes ni métodos prohibidos». La UCI anunció el pasado jueves haber encontrado anomalías en su pasaporte biológico y tres días después el vitoriano ha decidido aclarar su versión.

«Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Soy un deportista limpio y una persona íntegra. Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y dignidad profesional. Mi carrera se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo diario», afirmó Oier Lazkano.

El español confía en que «la verdad y la justicia deportiva» se pongan de su lado en este complicado caso de presunto dopaje y dejó claro que luchará por demostrar su inocencia con «todas las acciones necesarias». El pasado viernes se supo que el Red Bull-Bora-Hansgrohe había decidido ya apartarle e, incluso, había retirado su foto de la página oficial.

«He encargado a mi equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias para proteger mis derechos y demostrar mi integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos. Confío en la verdad y en la justicia deportiva», anunció Lazkano, que también agradeció a quienes le apoyan en este momento.

La encrucijada de Oier Lazkano

Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano datan de los años 2022, 2023 y 2024 cuando corría por el Movistar. El ciclista vasco fue fichado por el Red Bull-Bora-Hansgrohe alemán en 2025 y su última carrera ha sido la París-Roubaix el 13 de abril.

Por su parte, Abarca Sports, empresa gestora del equipo Movistar, emitió también el viernes un comunicado en el que defendió que los controles efectuados a Oier Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos.