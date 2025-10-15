Las sanciones pueden llegar hasta los 5.000 euros

Antiviolencia propone nuevas sanciones a 53 radicales propalestinos por incidentes en La Vuelta

Nuevas sanciones propuestas para otros 53 manifestantes propalestinos que boicotearon La Vuelta en Bilbao

Se enfrentan a severas multas económicas y prohibición de acceso a recintos

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer sanciones a 53 manifestantes propalestinos por invadir la calzada y enfrentarse a los agentes durante tres etapas de la última Vuelta Ciclista a España que tanta polémica reflejó con el conflicto entre Israel y Palestina.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior en una nota de prensa, estos expedientes corresponden a actuaciones desarrolladas por la Ertzaintza en el paso de la prueba por el País Vasco y de la Guardia Civil en Asturias y Pontevedra, y se suman a las multas propuestas por la Comisión Estatal en sus dos reuniones anteriores.

Las propuestas recogen sanciones de 1.500 a 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos de 3 y 12 meses por la comisión de infracciones leves y graves. La Guardia Civil propuso sanción a 39 personas, de las cuales 12 fueron detenidas por intentar cortar la carretera y encadenarse a los quitamiedos en un tramo de la etapa 13 con salida en Cabezón de la Sal y final en L’Angliru.

Por su parte, la policía autonómica vasca instó a multar a 14 ciudadanos por incidentes en la etapa 11, a su paso por Bilbao, la cual tuvo que ser neutralizada y no tuvo finalmente ganador. De ellos, cuatro fueron detenidos por enfrentamientos con los agentes cuando intentaban invadir la vía.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ya acordó a primeros de octubre la propuesta de sanciones a 38 ciudadanos por incidentes acaecidos durante las manifestaciones de los radicales propalestinos en las últimas cuatro etapas de la pasada Vuelta Ciclista a España que discurrieron en las comunidades de Castilla y León y de Madrid. Ahora llegan propuestas para 53 radicales propalestinos más por su boicot en País Vasco, Asturias y Galicia,

