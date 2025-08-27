La hermana de la pregonera gritona de Sants benefició a la empresa de sus padres siendo concejal en Palma

La edil independentista de Més per Mallorca, Neus Truyol, hermana de la actriz gritona que protagonizó el delirante y ridículo pregón de la Fiesta Mayor de Sants, adjudicó varios contratos menores a dedo y sin concurso público por valor de 39.000 euros a la empresa de sus padres en las dos pasadas legislaturas entre 2015 y 2023 cuando era concejal de Modelo de Ciudad.

Tal y como informó en su día este periódico, el Ayuntamiento de Palma, liderado por aquel entonces por el socialista José Hila y gobernado por el pacto de socialistas, independentistas de Més y Podemos, adjudicó contratos sin concurso público a la empresa de los padres de Truyol.

Se trata de la sociedad Tres Setze 35 especializada en el sector del cine y que desde 1985 ha venido trabajando en todos los ciclos de cine de verano (Cinema a la fresca) en Palma y en otros municipios de Mallorca.

En el caso de la capital balear, donde la citada empresa era tradicionalmente adjudicataria cada verano del contrato de cine al aire libre en el Parc de la Mar con alcaldes de diferente color político, en 2020, por vez primera, se abrió la contratación a otros competidores.

A partir de entonces la empresa Tres Setze 35 SL perdió sistemáticamente el concurso, resultando ganadoras otras empresas diferentes del sector. Es entonces, cuando el equipo de gobierno de izquierdas, encabezado por Hila en coalición con separatistas y Podemos, redujo drásticamente la cuantía económica para ese contrato, que pasó a ser de 27.810 euros, muy lejos de los 75.000 que habían ofrecido hasta entonces.

En 2021 y tras perder otra vez el contrato central del denominado Cinema a la fresca el anterior gobierno municipal puso en marcha otro ciclo diferente de exhibiciones cinematográficas.

Bajo el título de Cinema a l’aire lliure consistía en la proyección de hasta quince películas en distintos enclaves de la ciudad en un proceso de adjudicación de contratos menores por un importe total de casi 39.000 euros asignados a la empresa de los padres de Truyol.

Unas adjudicaciones reveladas por el PP de Palma, que instó al Ayuntamiento de Palma que preside el alcalde popular, Jaime Martínez, a «que se investigue el tema a fondo, ya que se trata de hechos muy preocupantes y es urgente determinar si se han cometido irregularidades y se ha incurrido en alguna ilegalidad».