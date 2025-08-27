Este miércoles 27 de agosto, los compañeros de SEMANA han sorprendido al compartir una información en exclusiva que ha conseguido mover los cimientos del clan Pantoja: Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido separarse después de casi una década de matrimonio. Algo que no ha dejado indiferente a nadie, puesto que se trata de algo completamente inesperado. Al menos para sus seguidores en redes sociales, puesto que hace tan sólo unos días la ya ex pareja compartió unas imágenes de sus merecidas vacaciones en Menorca. Por lo tanto, a priori, nada hacía presagiar lo que iba a suceder tan sólo unos días después. Tras hacerse pública esta noticia, y como no podía ser de otra manera, Kiko Rivera ha querido utilizar su perfil en Instagram para pronunciarse: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada».

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos», confirmó. Fue entonces cuando Kiko Rivera quiso hacer balance de lo complicado que ha sido tomar una decisión tan complicada: «No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación».

Por si fuera poco, en esta publicación en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja quiso añadir algo más: «Hablo desde la madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa. Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto».

Así pues, quiso hacer balance de esta nueva etapa en su vida: «Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes», explicó.

«Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto», sentenció.

Irene Rosales, por su parte, no ha dudado un solo segundo en comentar la emotiva publicación de su ex marido en Instagram. Para ello, escribió el emoji de un corazón, por lo que se da a entender que la decisión de separarse ha sido de mutuo acuerdo, tratando de que sea lo más cordial posible por asegurar el bienestar de sus dos hijas en común, Ana y Carlota.