La última fotografía de Kiko Rivera e Irene Rosales antes de confirmarse su separación
Nada hacía presagiar la noticia
Kiko Rivera e Irene Rosales, tras 9 años de matrimonio, han decidido separarse. La pareja se conoció hace más de una década como consecuencia un encuentro meramente profesional, donde se tenía como objetivo ultimar los detalles para la participación de la sevillana en el vídeo musical de Así soy yo. A pesar de todo, ese encuentro no se llegó a producir, puesto que el hijo de Isabel Pantoja se quedó dormido. Fue entonces cuando surgió una amistad que no tardó en dar paso al amor. Desde entonces, no solamente disfrutaron de su noviazgo, sino que también decidieron casarse. Fruto de su relación sentimental nacieron dos hijas, Ana (9) y Carlota (7). Después de todo lo vivido en los últimos años, lo cierto es que la noticia de su separación ha supuesto un duro golpe para su círculo más cercano, pero también para los seguidores de ambos en redes sociales.
Pero no solamente por eso, sino porque hace tan solo unos días de que se hiciese pública esta información gracias a los compañeros de SEMANA, la ya ex pareja estuvo disfrutando de unos días de descanso en Menorca. No lo hicieron solos, puesto que estuvieron junto a sus dos hijas en común, así como Fran, hijo que el DJ tuvo con Jessica Bueno. Además, también fueron acompañados por una de las hermanas de la andaluza, su marido y sus hijos. En una publicación en redes sociales, podíamos ver cómo Kiko Rivera escribió lo siguiente: «Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio».
Lejos de que todo quede ahí, quiso añadir algo más: «Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre». Unas emotivas palabras que no hacían presagiar que, tan sólo unos días después, iba a darse a conocer su separación.
La emotiva felicitación de Kiko Rivera a Irene Rosales por su cumpleaños
El pasado 15 de junio, tan solo unos días después de la celebración de la Primera Comunión de su hija Ana, Kiko Rivera no dudó un solo segundo en felicitar el cumpleaños a la sevillana. Y lo hizo con una emotiva publicación en su perfil de Instagram: «Hoy no solo celebro el día en que naciste, sino el día en que el mundo ganó a una persona maravillosa, y yo, aunque no lo supiera aún, gané a la mujer que me salvaría la vida».
«No hay suficientes palabras para expresar lo que significas para mí. Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza, y sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad. Cuando me sentía perdido, roto, sin rumbo… llegaste tú. Con tu forma de mirar la vida, con tu paciencia, tu ternura y ese amor que no exige nada, pero lo da todo», continuó diciendo.
Por si fuera poco, Kiko Rivera añadió lo siguiente: «Me viste en mis peores momentos, cuando ni yo mismo me soportaba, y aun así decidiste quedarte. Decidiste tenderme la mano y decirme, sin decir nada, que podía levantarme, que podía volver a creer, que merecía vivir, amar, y ser amado».
Y fue más allá: «Gracias por salvarme. Gracias por no rendirte conmigo cuando ni yo sabía cómo seguir adelante. Gracias por recordarme quién era, por darme razones para mejorar, por hacerme sentir valioso. Tú fuiste mi salvavidas cuando todo me pesaba demasiado. Y hoy, que te celebro, también celebro el regalo inmenso que me dio la vida al cruzarte en mi camino (…) Gracias por existir, por ser tú, por quedarte».
Temas:
- Irene Rosales
- Kiko Rivera