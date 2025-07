Sale a la luz el nuevo proyecto profesional de Kiko Rivera: «Perdón por intentar esconderlo»

Kiko Rivera cambió por completo su relación con los medios de comunicación después de sus problemas de salud, provocados por el ictus que sufrió en el año 2022. Desde entonces, sus apariciones en los medios de comunicación son cada vez menores y tienen que ver sólo con su música, queriendo abandonar las polémicas familiares gracias a las que en el pasado se embolsó grandes cantidades de dinero. Desde entonces, además de olvidarse del mundo del corazón, también han roto por completo su relación con su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa, aunque con su prima Anabel mantiene el contacto. En mitad de esa tranquilidad, el cantante ha anunciado novedades en su carrera profesional que nadie esperaba a estar alturas.

En una publicación en Instagram, el cantante y DJ ha anunciado que emprende un nuevo camino en paralelo a su nombre de Kiko Rivera. En los últimos dos años su caché se ha revalorizado al regresar a sus orígenes con música bailable, ideal para discotecas, reviviendo un género como el electro latino, que parecía de capa caída. Este éxito le obligaba a centrarse en grabar canciones más movidas, pese a que en muchas ocasiones ha querido sacar al romántico que lleva dentro y publicar baladas llenas de sentimiento. Para dar salida a todo ese material que tiene guardado, Kiko ha decidido utilizar un nuevo nombre e incluso crear una personalidad con inteligencia artificial para que puedan salir esas canciones tan especiales.

«Os cuento la verdad porque si no reviento. Tengo muchas canciones que no puedo sacar con mi nombre porque no encajan con el público que tengo hoy en día. Son temas más románticos, con letras más profundas, más emocionales… que no terminan de tener hueco en lo que se espera de mí ahora mismo», comienza diciendo en un texto publicado en redes sociales.

«Por eso he creado un artista ficticio que se llama D-Luz. Es mi vía de escape. Es la forma que tengo de compartir todo lo que sale de esta mente cuando la musa se activa, sin filtros, sin miedos», así ha presentado una imagen creada por IA y que apenas se parece a él.

«Me encantaría que me apoyaseis en esto, porque detrás de D-Luz estoy yo. Con mi alma y con mi corazón. Perdón por intentar esconderlo… pensé que era mejor así. Pero me doy cuenta de que no. Que esconderlo es apagar una parte de mí», así pide la ayuda de sus seguidores en este proyecto.

Aunque hay cambio, se esfuerza en recordar que su alias como Kiko Rivera seguirá publicando canciones bailables y girando por discotecas y fiestas. «Que no se me malinterprete: como Kiko Rivera voy a seguir dándolo todo, como siempre, con mi estilo, mi energía y mi esencia. Pero ahora también tengo este otro espacio donde ser más íntimo, más emocional… más yo», asegura.

«Gracias por leer esto. Gracias por sentirlo conmigo. Y si os gusta… os doy las gracias por acompañarme en este nuevo camino», de esta manera concluye este comunicado con el que volverá a ponerse manos a la obra con canciones románticas, un estilo muy parecido al de su tío Agustín Pantoja, que en los años 90 fue en una estrella de la música melódica, pero decidió abandonar la industria y regresar al anonimato.