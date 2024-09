Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este sábado la eliminación del líder supremo del grupo terrorista chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá. Según la información aportada por Israel, habría sido alcanzado en los intensos bombardeos que lanzaron durante la tarde y noche del viernes en los suburbios de la zona sur de Beirut, bastión de la organización.

«Hasán Nasralá ya no podrá aterrorizar al mundo», han publicado las FDI en su cuenta de la red social X. Con esta operación, y con la confirmación de el descabezamiento de Hezbolá, todo el cuadro de mando del grupo ha sido eliminado. Ya no hay dirección en la organización, puesto que los segundos escalones también han sido eliminados.

Hasán Nasralá era el líder de la organización terrorista desde que alcanzó la jefatura en 1992. Suya es la responsabilidad de todos los ataques realizados por la milicia contra Israel, fundada por Irán en 1982. Sin el clérigo, los analistas vaticinan que el grupo está condenado a la desaparición.

Con su muerte, Israel culmina la operación contra la cúpula de la organización. La pasada semana fue eliminado Ibrahim Aqil, jefe de operaciones de Hezbolá, así como sus once comandantes de fuerzas regionales y unidades de adiestramiento. Un golpe que ha dejado a la milicia sin capacidad operativa real sobre el terreno y prácticamente sin posibilidad de organizar ataques de envergadura contra Israel.

Israel también ha eliminado recintemente a Fuad Suqur, considerado el mayor estratega de la organización y mano derecha de Nasralá. El cerebro de Hezbolá. Y con él, también han ido cayendo otro grupo de comandantes y jefes «militares» del grupo terrorista. Pero, sin duda, Nasralá era la pieza más buscada por Israel.

De hecho, el ejército israelí ha publicado un mensaje en el que señala, con sorna, que cuando buscan en internet «desmantelado» les aparece «esta foto»: un gráfico de toda la cúpula de Hezbolá eliminada.

We searched up “dismantled” on the internet, this is the picture that came up: pic.twitter.com/C5p3jmhwIZ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024