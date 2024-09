Israel bombardea el cuartel general de los terroristas de Hezbolá en busca de su líder Nasrallah

El Ejército de Israel ha atacado este viernes por la tarde el cuartel general del grupo terrorista Hezbolá en Beirut (Líbano) en busca del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel. El Ejército de Israel no ha confirmado si Nasrallah ha sido alcanzado durante la operación.

«El cuartel general central de Hezbolá fue construido intencionadamente bajo edificios residenciales en el corazón del Dahiyeh de Beirut como parte de la estrategia de Hezbolá de utilizar a los libaneses como escudos humanos», ha declarado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el almirante Daniel Hagari.

«Después de casi un año de que Hezbolá disparara cohetes, misiles y drones suicidas contra civiles israelíes, después de casi un año de que Israel advirtiera al mundo y le dijera que había que detener a Hezbolá, Israel está haciendo lo que haría cualquier Estado soberano del mundo si tuviera una organización terrorista que busca su destrucción en su frontera, tomar las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo de modo que las familias israelíes puedan vivir en sus hogares, seguras y protegidas», ha explicado Hagari en su discurso.

Huge attack by Israel on Beirut using at least ten bunker busters JDM.

Target is Hassan Nasrallah at Hezbollah HQ.

Prime Minister Netanyahu aprooves that Nasrallah has been Eliminated

If Nasrallah is indeed dead Hezbollah group will be dismantle .#Nasrallah #Israel #Lebanon… pic.twitter.com/9mAWUZTgQt

