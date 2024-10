Israel confirma que ha eliminado al líder de Hamás, cerebro de la matanza de judíos del 7 de octubre

El Ejército de Israel ha confirmado que ha eliminado al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un bombardeo en Gaza. «Estamos contemplando la posibilidad de que uno de los terroristas sea Sinwar, pero por el momento, no se puede confirmar su identidad», había informado en un comunicado hace unas horas. Pero tras realizar los análisis de ADN al cuerpo hallado sospechoso de ser el cabecilla del los terrorista de Hamás, Israel ha confirmado que, efectivamente, se trata de él.

La radio oficial del ejército israelí ya había asegurado que Sinwar estaba muerto, citando fuentes de la administración hebrea. Y fuentes de Hamás, por su parte, también sostenían que había «indicios» de que el líder de Hamás, cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2023, ha muerto en la operación israelí. Las fuerzas de seguridad israelíes realizaron las pruebas de ADN al cuerpo para poder confirmar con exactitud la muerte del líder de Hamás, una pruebas que han confirmado la muerte del terrorista, informa The Jerusalem Post.

El Ejército de Israel no había dado detalles del escenario exacto de la operación, pero sí ha señalado que en el edificio en el que se ha desarrollado no se han encontrado señales sobre la posible presencia de rehenes.

“The State of Israel has brought justice with the elimination of Yahya Sinwar – a vile murderer and terrorist. Yahya Sinwar is the terrorist, the master terrorist, who planned and carried out the October 7th [massacre], during which so… pic.twitter.com/jho4FxVrK4

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido expresamente a las FDI que notifiquen a las familias de los rehenes que no consta que pudiesen estar en la zona, dado que durante meses se ha especulado con la posibilidad de que Sinwar utilizase a los secuestrados como escudos humanos para su propia protección.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha confirmado la muerte de Yahya Sinwar: «El Estado de Israel ha hecho justicia con la eliminación de Yahya Sinwar, un vil asesino y terrorista. Yahya Sinwar es el terrorista, el maestro del terrorismo, que planeó y llevó a cabo la [masacre] del 7 de octubre, durante la cual fueron asesinados tantos israelíes inocentes: niños, mujeres y ancianos».

«La eliminación de Sinwar se suma a una larga serie de eliminaciones, desde Nasrallah hasta Muhammad Deif y muchos más [terroristas]. Perseguiremos y eliminaremos a nuestros enemigos», añade.

«Sinwar murió golpeado, perseguido y prófugo. No murió como comandante, sino como alguien que sólo se preocupaba por sí mismo. Este es un mensaje claro para todos nuestros enemigos: las Fuerzas de Defensa de Israel perseguirán a cualquiera que intente dañar a los ciudadanos de Israel o a nuestras fuerzas de seguridad, y los llevaremos ante la justicia».

«La eliminación de Yahya Sinwar envía un mensaje claro a todas las familias de los caídos y a las familias de los rehenes: estamos haciendo todo lo posible para llegar a quienes dañaron a sus seres queridos y para liberar a los rehenes y devolverlos a sus familias».

“También es un mensaje claro para los habitantes de Gaza. El hombre que trajo el desastre y la muerte a la Franja de Gaza, el hombre que os hizo sufrir como resultado de sus acciones asesinas, el fin de este hombre ha llegado. Es hora de salir, liberar a los rehenes, [a los que participan en la lucha] levantar las manos, rendirse. Salid con los rehenes, liberadlos y entregaos”.

“Es un privilegio para mí saludar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, al Jefe del Estado Mayor y al Director de la ISA por su dedicado trabajo”.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” – Leviticus 26

Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7

