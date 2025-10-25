Un soltero de ‘First Dates’ reacciona a la inesperada propuesta de su cita: «Soy un macho ibérico»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a dar lo mejor de ellos mismos con tal de ayudar en todo lo posible a sus comensales. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, un soltero de 51 años que se presentó como un empresario y cazatalentos de Madrid. «Quiero una relación seria para casarme, convivir y tener hijos», comentó en su presentación. Respecto a su mujer ideal, lo tiene claro. «Tiene que ser delgada. Si es alta, perfecto porque soy alto, pero si es bajita y con buen culo… pero delgada, muy importante», reiteró.

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Juliana, una empresaria brasileña de 40 años afincada en Madrid. Una primera impresión que fue muy acertada para Miguel Ángel. «Es una chica alta, guapa, atractiva y que me pone. Las brasileñas muy bien en el tema sexo», comentó en uno de los totales. Ella, por su parte, también quedó encantada con la elección de su cita. «Yo lo veo y ya tengo pensamientos sexuales», confesó.

Tras ello, ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, entre tema y tema, confesaron cuál fue su primera impresión del otro. «Veo que, físicamente, estás muy bien. Al verte he dicho ‘me encanta esta chica’», reconocía él. «Aquí está su futura novia», bromeaba la soltera. Así pues, la velada fue avanzando poco a poco.

Pero, Miguel Ángel se quedó de piedra cuando la brasileña le dijo que era bisexual. «No tengo ningún tabú, soy libre», añadía ella. «Me encanta. En mi caso, no, no lo he probado nunca y en principio no pienso hacerlo», confesaba él. «¿Tienes ganas de probar?», le proponía ella. «No, no, yo soy muy macho ibérico. Me gusta la mujer femenina. Un macho ibérico busca una mujer», le dejó claro el soltero.

La cita continuó, pero la soltera no quiso irse sin hacerle una última proposición a Miguel Ángel. «¿Hacer un trío qué te parecería?», le preguntó sin filtros. «No estaría mal, siempre y cuando sean dos mujeres», aseguraba el soltero. «Cuando he hablado del trío, ya lo tenía pensando para hoy o para mañana», declaraba Juliana ante el equipo. «Yo soy sexual, pero ella tela», comentaba Miguel Ángel.

Así pues, teniendo esto en cuenta, en la decisión final ambos lo tuvieron claro. «Me ha parecido una persona muy agradable con la que se puede hablar de cualquier cosa», confirmaba él. «A mí también me gustaría tener una segunda cita con este macho ibérico», confesaba ella entre risas. Un «sí» rotundo a una segunda cita que concluyó con ambos yéndose del formato de la mano.