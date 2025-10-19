Una soltera de ‘First Dates’, obligada a parar los pies a su cita: «No puedo con los fantasmas»

First Dates continúa amenizando las noches en Cuatro. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos por los espectadores. Y es que, después de casi diez años en emisión, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que deseen poner su destino amoroso en manos del equipo de profesionales que trabaja en el programa. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Miguel Ángel, un agente logístico de Alicante, de 43 años. «He pensado que si funciona la cita, me podría casar aquí mismo», dijo en su presentación. Pues, acudió con un muñeco con forma de cura.

Y es que, el soltero tenía muchas esperanzas puestas en su cita de First Dates. «Me da igual que sea rubia o morena. Que sea cautivadora e inteligente», comentó sobre su prototipo de mujer. Teniendo esto en cuenta, la organización le presentó a Noelia, una murciana de 35 años que se presentó como una mujer muy intuitiva. «Nunca me suelo equivocar y me gusta dejarme llevar por mi intuición», comentó. Fue entonces cuando tuvo lugar el primer encuentro entre la pareja de solteros, el cual no fue demasiado bien. «Me he sentido rara. Sabía que no iba a haber feeling como pareja. De entrada, lo veo mayor para mí», confesó ella.

La primera impresión de Noelia no fue buena, pero su asombro fue a mayor cuando vio el muñeco que había llevado su cita. «Colecciono Playmobil. Lo he traído por si la cita iba bien para que nos casara en la mesa», le explicó Miguel Ángel. «¿Qué hace este señor jugando con muñecos con la edad que tiene?», opinó ella en unto de los totales.

Pero, Noelia no era la única decepcionada. «Me gustan las chicas que se cuidan un poco más y que son más delgadas», le confesó él al equipo de Cuatro. Asimismo, la cita comenzó con ciertos momentos de tensión. Pues ambos confesaron sus percepciones del otro. «Me gustan altos y morenos. Esperaba una persona más joven», contó la murciana. «No entra dentro del prototipo de chica que me encaja para una relación», agregó él.

Lejos de quedar ahí, las discrepancias continuaron. «A veces te llaman egoísta porque no te casas o no tienes hijos, pero es un estilo de vida diferente. No me gusta lo común», opinó Miguel Ángel. Unas declaraciones que dejaron a la soltera estupefacta. Pues, ella sí es partidaria del matrimonio. «No puedo con los fantasmas, los típicos tíos que te vienen contando una película o que dice una cosa y hace otra. Lo del muñeco me ha parecido un paripé porque no se quiere casar», comentó.

No saltaron chispas en el reservado de ‘First Dates’

Antes de revelar su decisión final, ambos se trasladaron hasta el reservado. Un momento más íntimo que no ayudó mucho. Pues, aunque intentaron bailar al ritmo de Karol G, no lograron conectar. «Con él me ha costado dejarme llevar a la hora de bailar», insistía ella.

«La forma de bailar de una persona dice mucho sobre ella», destacó él. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Noelia y Miguel Ángel estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita. Pues, ni intentándolo, lograron sentir atracción por el otro.