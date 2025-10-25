‘OT 2025’: horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 6

No es ningún secreto que OT 2025, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todos y cada uno de los «triunfitos» están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para dejar completamente sin palabras a todos y cada uno de los seguidores del formato. Todos ellos son conscientes de lo que supone estar en un talent show de tal magnitud, sobre todo por la suerte de poder trabajar con grandes profesionales como es el caso de Mamen Márquez, Manu Guix, Vic Mirallas, Vicky Gómez, La Dani o, incluso, Pablo Lluch. De ahí que estén aprovechando cada día en la Academia más famosa de la televisión, puesto que saben que es una experiencia única que no van a repetir jamás.

¡Es una etapa que les marcará para siempre, tanto a nivel personal como profesional! Esta semana, los concursantes de OT 2025 están preparando las canciones con las que actuarán en la Gala 6. El pasado jueves, a partir de las 20:00 horas, los «triunfitos» se enfrentaron al primer pase de micros de la semana, en el que iban a poder mostrar a los profesores sus avances en las propuestas que tienen que trabajar. Pero no solamente eso, sino que todos ellos iban a recibir comentarios del profesorado, para saber en qué debían mejorar más concretamente. Este sábado 25 de octubre, los seguidores del talent show musical van a poder disfrutar del segundo pase de micros de la semana. En él, recordemos, los participantes de OT 2025 interpretarán sus propuestas, pero no recibirán ningún tipo de feedback por parte de los profesores. Te contamos todos los detalles del horario y cómo ver este pase de micros.

Horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 6 de ‘OT 2025’

Como suele ser habitual en este formato, se va a poder ver en directo. Eso sí, en esta edición ha habido un cambio verdaderamente radical: no se verá en el canal oficial de YouTube de Operación Triunfo, en su canal 24 horas. Todo aquel que quiera ver el segundo pase de micros, podrá hacerlo a partir de las 20:00 horas en Prime Video.

Así pues, únicamente los suscriptores de la plataforma de streaming que tiene los derechos de Operación Triunfo van a poder verlo en directo. Lo harán a través del programa Conexión OT que se emite durante la semana y que está presentado por Miriam Rodríguez, ex concursante de OT 2017. ¡No te lo puedes perder!