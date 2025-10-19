¿Cómo ir de público a las galas de ‘OT 2025’? Todos los detalles sobre cómo puedes conseguirlo

Aterrizó de manera oficial el pasado 15 de septiembre y, desde entonces, se ha convertido en uno de los talents más comentados de nuestro país. Y es que, por muchas ediciones que hayan visto la luz, el encanto de Operación Triunfo, su icónica academia y sus concursantes, nunca dejan indiferente a nadie. Por ello, no es de extrañar que OT 2025 esté siendo un absoluto éxito de audiencia. Pues, cada lunes por la noche, a través de la plataforma de Prime Video, los usuarios tienen la oportunidad de ver a los participantes cantando en directo. Galas muy importantes en la que, cada semana, iremos diciendo adiós a los participantes de esta edición.

Pero, si quieres pasar de ver la gala desde casa a verla en pleno directo desde el plató de OT 2025, te contamos todo lo que necesitas saber. Y es que, tienes la oportunidad de ver a tus concursantes favoritos cerca. Pues, al asistir como público podrás presenciar toda la gala más cerca que nadie. Una experiencia diferente y muy divertida con la que se vive el concurso desde otra perspectiva. Eso sí, para poder acudir al plató es necesario rellenar un formulario previo que se pone a disposición del público cada semana. ¡Esto es lo que necesitas saber!

Como es bien sabido por todos, las galas de los lunes de OT 2025 se graban y se emiten en directo desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa (Barcelona). Un encuentro que comienza a partir de las 22:00 horas (hora antes en las islas Canarias). Por lo tanto, primeramente, debes tener en cuenta en la ciudad en la que se lleva a cabo este evento.

Seguidamente, debes acudir a la página web oficial de Gestmusic, la productora del programa. Semanalmente, ponen a disposición de los fans un formulario que se abre unos días antes de la gala. Pero, atención, porque se cierra una vez el aforo está completo. Asimismo, la productora trabaja con mucho margen. Pues, quieren que todo esté listo para la gala días antes.

Requisitos del formulario para asistir a la gala de ‘OT 2025’

Respecto a los requisitos, en el formulario queda patente que es necesario tener mínimo 16 años (con autorización de un adulto que esté a cargo si se es menor de edad). Asimismo, dan a elegir dos modalidades de acceso: vehículo privado (75% del aforo) o autobús gratuito desde Barcelona (25% del aforo). Todo ello teniendo en cuenta que la gala se ve de pie. Por lo tanto, no hay opción a escoger asientos.

Las personas que acudan en autobús deben estar en el punto de encuentro estipulado a partir de las 18:45 horas. Asimismo, se estipula que todo el mundo que asista permanecerá en el plató desde las 20:00 hasta las 00:00 horas. Lejos de quedar aquí, dan la opción de acudir con tres acompañantes, personas cuyos datos deben estar en el formulario.

Por otro lado, cabe señalar, que la productora no se hace cargo en ningún momento de costes relacionados con el alojamiento o el transporte. Un dato a tener en cuenta si se acude desde otra ciudad. Asimismo, recomendamos estar pendientes a las redes sociales de Gestmusic y OT, donde se anuncian cuándo se abrirán los formularios. Además, también se puede mirar desde la sección de público de la web de Gestmusic. ¡Mucha suerte!