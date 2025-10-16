‘OT 2025’: horario y cómo ver el primer pase de micros de la Gala 5

No es ningún secreto que OT 2025, con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todos y cada uno de los concursantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos. Algo que se está empezando a apreciar, cada vez más, en todas y cada una de las entregas que podemos disfrutar, cada lunes, en Prime Video. Pero no solamente eso, sino que los seguidores de este formato también pueden ser testigo de lo mucho que evolucionan los «triunfitos» con cada reto que se les presenta y con cada clase que tienen dentro de la Academia más famosa de la televisión. Tras la expulsión de Carlos el pasado lunes 13 de octubre en la Gala 4, los espectadores de Prime Video también descubrieron que las nominadas eran Lucía Casani y Judit.

A pesar de haber trabajado duro durante la última semana, no terminaron de convencer al jurado. Es por eso que ambas, como reto, deben preparar un tema que ellas mismas han escogido para tratar de convencer a los espectadores para poder conservar su plaza en la Academia de OT 2025. Es un hecho que no es algo sencillo, ni mucho menos, puesto que cada semana que pasa el listón aumenta de forma considerable. ¡Cada vez es más complicado para el jurado tomar una decisión! Eso sí, no serán las únicas que deban trabajar en una canción para la Gala 5, sino que también lo harán el resto de compañeros. Todos ellos esperan estar a la altura para salvarse una semana más. Así pues, como suele ser habitual en la dinámica del programa, este jueves 16 de octubre se realizará el primer pase de micros. De esta forma, seremos testigos de la evolución de las propuestas, así como la opinión de los profesores respecto a lo que deben mejorar.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, jueves 16 de octubre

08:30 hrs.- Despertar y mini desayuno

09:00 hrs.- Yoga, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Composición, con Vic Mirallas

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Taller perfume Halloween

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Primer pase de micros

21:30 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A dormir

¿Cómo ver el primer pase de micros de la Gala 5 de ‘OT 2025’?

Como suele ser usual en este programa, puedes ver el día a día de los concursantes a través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. En este caso, no solamente podrás disfrutar de la clase de composición con Vic Mirallas, sino también el ensayo grupal con Manu Guix y las diferentes clases que tendrán los participantes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en esta edición, hay una novedad, y es que los pases de micros no se verán en directo en YouTube, sino a través del programa Conexión OT de Míriam Rodríguez, en Prime Video. Solamente los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar, en directo, de uno de los momentos más esperados de la semana. ¡No te lo puedes perder!