Salma Paralluelo encendió las alarmas en el partido ante Suecia. La delantera tuvo la mala fortuna de lesionarse en una jugada que debió ser anulada por fuera de juego y se retiró llorando del terreno de juego. Una imagen que preocupó bastante en la selección española y sobre todo a una Sonia Bermúdez que apenas ha comenzado su travesía al frente del equipo.

Según ha comunicado el FC Barcelona este viernes, Salma estará entre ocho y diez semanas de baja debido a una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Una noticia que le descarta prácticamente hasta 2026 a pesar de que ha evitado una lesión aún mayor evitando la rotura total. Paralluelo se lesionó tras caer en una posición muy forzada después de una entrada de una defensa sueca en la primera parte del partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones disputado en Málaga, en el que España ganó 4-0 a Suecia.

La atacante aragonesa regresó a Barcelona para someterse a las pruebas médicas del club, no presenta otras lesiones asociadas, según los servicios médicos del conjunto azulgrana. Paralluelo, se suma a las bajas de larga duración de la atacante Ewa Pajor y de la mediocentro Patri Guijarro. Una baja a la que España ya buscó arreglo tras llamar a Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid.