La vuelta de Jenni Hermoso con España: baño de masas pero sólo cinco minutos

Jenni Hermoso volvió con la Selección después de un año de ausencia. Fueron cinco minutos los que estuvo sobre el verde, en un rol que parece que será el que lleve durante esta nueva etapa. Aunque, como señaló la seleccionadora Sonia Bermúdez en la rueda de prensa posterior al partido, «no pensamos en los minutos, me gustaría que pensáramos en que ha vuelto» y dejando en el aire si su aportación será a partir de ahora esta: «Es un día para disfrutar, ya pensaremos en los roles de cada jugadora».

La delantera madrileña ingresó en el terreno de juego en el minuto 85, con todo ya decidido. Una entrada que estaba más que cantada por cómo se estaba desarrollando el partido. España había arrollado a Suecia en una primera parte prácticamente perfecta, en la que Alexia firmó un doblete. Con el 3-0 en el marcador, en el tramo final, llegó el momento de Jenni Hermoso.

La afición de La Rosaleda estaba totalmente entregada a ella y así se notó desde el primer momento. Aunque la ovación que se llevó cuando su nombre se anunció por megafonía al recitar las alineaciones, no fue nada en comparación a la que le dieron cuando pisó el césped. Entre medias, cánticos de «¡Jenni, Jenni!», cuando salió a calentar, y «¡que salga Jenni!», cuando dejó de hacerlo y comenzó a prepararse para saltar al terreno de juego.

Fueron cinco minutos de tiempo reglamentario, más otros cuatro de añadido, en los que la de Carabanchel volvió a jugar un año después con la Selección. Y pese a la emoción del momento, también destacada por Bermúdez al término del partido, lo cierto es que parece que es el papel que le va a tocar llevar en esta nueva etapa. Por mucha calidad que mantiene en sus botas y por muy buen rendimiento que esté teniendo en Tigres, lo cierto es que a sus 35 años desembarca de nuevo en un equipo plagado de estrellas, donde jugar está muy caro.

La futbolista viene de una liga menor como es la mexicana, aunque, lógicamente, sigue guardando esa calidad que la ha llevado a ser una leyenda del fútbol femenino en nuestro país. De hecho, los motivos que llevaron a Tomé a prescindir de ella no tenían nada que ver con lo deportivo, sino todo lo contrario, como en múltiples ocasiones lo deslizó la entrenadora. Entonces se desencadenó una guerra que contrasta con la buena sintonía que tiene con la nueva seleccionadora.

El nuevo rol de Jenni Hermoso

Ahora, Sonia Bermúdez no quiso desvelar si los planes que tiene para Jenni pasan por ser un revulsivo capaz de desatascar partidos en el tramo final o si tiene pensado ir dándole mayor relevancia en el equipo desde el inicio. Será complicado comprobarlo en Gotemburgo el próximo martes, puesto que el partido será casi como un trámite para la Selección, al haberse llevado la ida por un contundente 4-0.

Entonces, no sería descartable que la seleccionadora introduzca varias rotaciones, por lo que la madrileña podría aparecer de inicio. Pero en los partidos importantes, contra selecciones potentes y con mucho en juego, como fue el celebrado en Málaga el viernes, parece complicado que se la pueda ver en la alineación titular.