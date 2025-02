Melody, tras ganar ‘Benidorm Fest 2025’: «Es impresionante el calor y el cariño que he recibido»

El pasado sábado 1 de febrero, tras haber actuado en la última posición de la Gran Final, Melody se vio sorprendida. ¿De qué forma? Dándose cuenta de que había recibido la tercera mejor puntuación del jurado y la votación más alta por parte del público. Con la suma de puntos, la sevillana acabó dándose cuenta de que se había convertido en nada más y nada menos que la ganadora del Benidorm Fest 2025. No solamente ha conseguido su sueño de llevarse el ansiado Micrófono de Bronce sino que, además, también ha logrado el pase directo para representar a España en Eurovisión 2025, que este año se celebrará en la ciudad suiza de Basilea. Tan solo unos minutos después de bajarse del escenario como vencedora de la edición, Melody reconoció sentirse profundamente emocionada puesto que, después de muchos años de lucha, constancia y dedicación, su sueño por fin se había hecho realidad.

Horas más tarde de esa victoria, Melody volvió a ser protagonista de una rueda de prensa pero, en esta ocasión, desde el mítico Balcón del Mediterráneo de Benidorm. Happy FM pudo asistir a este encuentro con la ganadora del Benidorm Fest 2025 y, además, también tuvimos la oportunidad de charlar personalmente con la artista. Entre otras tantas cuestiones, quiso hacer balance de todo lo ocurrido en esta aventura que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después a nivel profesional, pero también personal. Al fin y al cabo, ya ha pasado a la historia del Benidorm Fest, al igual que ocurrió con Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa. Con el Micrófono de Bronce aún en la mano, Melody nos confesó cómo se encontraba: «Muy bien, muy agradecida a toda la gente que me ha apoyado. Es impresionante el calor y el cariño que he recibido de ustedes. Así que estoy superfeliz».

Por si fuera poco, quisimos saber cómo ha sido poder vivir esta etapa profesional concursante de Benidorm Fest, algo de lo que muy pocos pueden presumir, y aún menos los artistas que pueden decir que han resultado vencedores de este festival: «Es una experiencia única y estamos aquí preparados para darlo todo».

Además, no dudamos en recordar cómo Melody se emocionó en la rueda de prensa tras proclamarse vencedora del Benidorm Fest 2025, puesto que no ha sido nada fácil para ella llegar hasta allí: «El balance es superpositivo. He tenido un equipazo de 10 que me ha apoyado, que ha estado ahí conmigo para darlo todo y yo creo que, bueno, se ha notado el cariño que le hemos puesto y el público lo ha recibido así».

Melody ya piensa en ‘Eurovisión’: «Tenemos que hacer algo impresionante»

Aunque aún es pronto para pensar en Eurovisión, puesto que hace tan solo unas horas que tiene en su poder el Micrófono de Bronce, Melody ya está empezando a poner su mente en Basilea. Si hay algo que tiene claro es que va a aprovechar al máximo esta oportunidad que le ha dado la vida para dejar el listón muy alto.

«Tenemos que hacer algo impresionante, tenemos que poner algunos cambios porque si hacemos lo mismo yo creo que sería un poco… No lo sé, no veo que sea lo idóneo, ¿no? Pero se va a hacer lo mejor para levantar a todo el público y que todos se queden boquiabiertos», reconoció a Happy FM.

Por si fuera poco, Melody quiso aprovechar para lanzar un mensaje a aquellos artistas independientes que luchan, día tras día, por seguir cumpliendo sus objetivos en la industria: «Yo le diría que sigan, porque la constancia tiene sus frutos y quien la sigue la consigue», comenzó diciendo.

Además, la artista añadió algo más: «Hay momentos en los que son duros, pero yo a toda esa gente que está luchando por su sueño, no solo por la música, le diría que lo siga porque todo le va a llegar, todo va a llegar. A veces no llega en el momento en el que uno cree que tiene que llegar pero luego te das cuenta, con el paso de los años y del tiempo, que todo ha sido como tenía que ser». ¡Qué sabias palabras!