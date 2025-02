No es ningún secreto que Benidorm Fest 2025 era, indudablemente, una de las ediciones más esperadas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Tanto en la primera como en la segunda semifinal, los espectadores han podido disfrutar de dos galas repletas de canciones de lo más variadas, con mensajes verdaderamente potentes y rompedores pero, sobre todo, hemos visto a artistas completamente entregados a este festival. A pesar de todo, no debemos olvidar que se trata de una competición por lo que, como en todas ellas, siempre hay un ganador. En esta ocasión, la persona que consiguió llevarse el gato al agua fue nada más y nada menos que Melody, que con su Esa Diva se ganó el máximo apoyo tanto del público como del jurado. Por lo tanto, no solo se llevó el Micrófono de Bronce, sino el pase directo a representar a España en Eurovisión 2025.

Tras el sorteo realizado el pasado viernes, Melody descubrió que volvía a actuar en la última posición de la gala. Al igual que ocurrió en la segunda semifinal, la artista de principio a fin entregó absolutamente todo su talento al público presente en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, pero también a todos ellos que disfrutaron de la Gran Final desde sus casas. Si hay algo que tenemos claro es que la andaluza, desde que mandó su propuesta para ser seleccionada como participante, no iba a dejar absolutamente nada dentro. Iba a entregarse en cuerpo y alma a esta nueva oportunidad que le brindaba la vida para cumplir su sueño de representar a España en Eurovisión, puesto que en 2009 se quedó a las puertas. Todo eso quedó atrás, ya que ha dejado constancia de que quien la sigue y la consigue acaba haciendo realidad sus sueños. ¡Ella es un clarísimo ejemplo, y nos encanta!

En esta Gala Final, tras la actuación de Lucas Bun en séptima posición, Melody se subió al escenario. Con temple y mostrando un poderío inigualable, la cantante quiso poner el público en pie. Es evidente que estábamos ante una de las canciones más pegadizas y con más ritmo de esta edición, pero ella ha sabido aportarle algo más para llevarse el Micrófono de Bronce.

A la vista está que lo ha conseguido, ya que ha recibido este premio de manos de Nebulossa. De hecho, pudimos ver cómo Melody estaba tremendamente emocionada con su victoria puesto que, a pesar de estar entre las propuestas favoritas, el nivel de exigencia era tan alto que cualquiera de sus compañeros podía ganarle la batalla.

Tras subirse al escenario del Benidorm Fest 2025 como flamante ganadora del certamen, Melody se mostró profundamente emocionada. Tanto es así que no tardó en hacerlo saber pero, además, aprovechar la ocasión para agradecer al público por haberla apoyado de forma incondicional en esta nueva aventura en su carrera profesional.

Casi sin palabras, Melody quiso hacer una firme promesa a sus seguidores: va a ofrecer la mejor versión de sí misma para demostrar que en España hay un enorme talento. Estamos completamente convencidos de que brillará con luz propia en Basilea, tal y como lo ha hecho en Benidorm. ¡Enhorabuena, Melody!