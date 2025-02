No es ningún secreto que Melody, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en seguir sus pasos en el mundo de la música, conscientes de que siempre va a dejarles completamente sin palabras con sus propuestas musicales pero, sobre todo, por su voz. Hace tan solo unos meses, se hizo pública su participación en Benidorm Fest 2025. Algo verdaderamente impresionante, puesto que por fin había dado el paso de cumplir uno de los sueños de sus seguidores, que durante varias ediciones pidieron a la andaluza que se presentase al certamen. Por fortuna, ya que la artista ha conseguido hacer realidad su objetivo, que no era otro que llevarse el ansiado Micrófono de Bronce.

La propuesta de Melody para este certamen musical, en el que ha logrado la victoria, lleva por título Esa Diva. Desde un primer momento, en diversas ruedas de prensa, la artista hizo saber que tenía muchísima fe tanto en la canción como en la propuesta que estaba preparando para la ocasión. Algo que pudimos comprobar tan solo un tiempo después, cuando se subió al escenario del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Desde luego que consiguió superar todas y cada una de nuestras expectativas, y no es para menos. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la letra completa de la canción que representará a España en Eurovisión 2025.

Letra completa de ‘Esa Diva’, de Melody

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

Para mí era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma Luna

No importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo