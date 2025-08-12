Un temporero rumano ha muerto este lunes en Alcarrás (Lérida) cuando recogía fruta en el pico más alto de la ola de calor, a cerca de 41 grados de temperatura.

Los Mossos d’Esquadra fueron alertados sobre las 16.45 de la tarde de que el hombre se había mareado y empezaba a encontrarse mal. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta una finca situada junto a la carretera de Vallmanya, pero cuando llegaron el jornalero no presentaba signos vitales y no pudieron reanimarle.

Los Mossos han iniciado una investigación, pendientes de conocer los resultados de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte del jornalero y determinar si se trata de un accidente laboral que no debería haber sucedido en plena ola de calor.

La ola de calor se prolonga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta «probablemente el lunes, 18», en lugar de hoy.

El organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy «de manera oficial», tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

La Aemet ha explicado que «la configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la península y Canarias».

«Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor», ha agregado.

De esta manera, se espera que durante la jornada de hoy predominen los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur y en litoral oriental del Cantábrico.

44 grados en el Guadalquivir

La Aemet ha avanzado asimismo «temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular», que superarán los 36-40 grados, si bien es probable que en puntos del Guadalquivir se alcancen los 44 grados y no se descartan en zonas de la vega del Guadiana.

El organismo ha reconocido que «debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas hoy y mañana, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en estas jornadas».

En cuanto al miércoles, predominarán los descensos de las máximas en la península, de forma notable en la vertiente cantábrica aunque las temperaturas diurnas serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste, donde se seguirán alcanzando los 40 grados, según esto.

La Aemet prevé una «mayor incertidumbre» para el jueves, cuando contempla como «escenario más probable que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días».

Las temperaturas volverán a ser muy elevadas, entre 40 y 42 grados, en el cuadrante suroccidental, en el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

En cuanto al lunes, 18, el escenario más probable, según esta nueva estimación, es el comienzo de un descenso de las temperaturas, «aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados en las zonas anteriormente mencionadas».