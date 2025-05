Nuevo revés para Melody después de ‘Eurovisión’: ¿peligran sus conciertos?

El paso de Melody por el Festival de Eurovisión 2025 está siendo más complicado de lo que incluso ella misma se podría llegar a imaginar cuando ganó el Benidorm Fest el pasado mes de febrero. Esa Diva se ha convertido ya en una de las canciones del año y todo apunta a que el próximo verano será una de las más escuchadas, pero no todo está saliendo tan bien. Tras el batacazo por una posición completamente inmerecida, aunque no tenía opciones de ganar, sí que hubiese tenido que optar a quedar alrededor del puesto 15º y no el 24º, los problemas se le acumulan. Tras cancelar toda su agenda y anunciar una rueda de prensa para el lunes 26 de mayo, ha visto como su agenda de conciertos está teniendo problemas.

El nuevo revés para la artista sevillana llega por parte de WeGow, una de las principales empresas de venta de entradas de nuestro país, que durante años ha competido con grandes del sector. La noticia llegaba el miércoles 21 de mayo, cuando anunciaba que comenzaba el proceso de pre concurso de acreedores, un proceso legal al que han tenido que recurrir por culpa de la debilidad de «su estabilidad financiera». En el comunicado, aseguran que todo ha sido fruto de un cúmulo de factores, llegando a culpar a la pandemia de lo sucedido, además de la «inflación» y la «incertidumbre en el consumo cultural». Unas causas que sorprenden, ya que la venta de entradas para conciertos y festivales está en máximos históricos, siendo ya la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de artistas, puesto que sus canciones generan mucho menos dinero desde la llegada de las plataformas digitales.

La empresa asegura que este proceso «no implica la paralización» de sus operaciones y lo que busca es «reordenar» su actividad, por eso lanzan «un mensaje de tranquilidad». Es por eso, que pretenden seguir trabajando y evitar así el cierre de la empresa.

WeGow anuncia en su propio comunicado que es consciente «de los inconvenientes que esto puede producir», algo que parece que los compradores de entradas no notarán, pero que muchos artistas ya están padeciendo. El grupo Veintiuno ya habló de eso en sus redes sociales.

«Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew (su equipo técnico y de producción) religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada», anunciaron en X (antes Twitter). Aunque no daban el nombre de la empresa, se ha convertido en el tema de que todos los artistas están hablando en las últimas horas, algo que puede suponer la ruina para muchos de ellos.

Una de las afectadas es Melody, ya que hasta ocho de sus conciertos de los próximos meses tienen a la venta entradas en esa plataforma. De seguir así, como anuncia Veintiuno, ella presuntamente tampoco estaría recibiendo el dinero de la venta de entradas anticipadas.

Recordemos que, según el programa TardeAR, Melody habría conseguido subir su caché desde los 10.500 euros hasta los 26.620 euros después de convertirse en representante de España en Eurovisión. Este problema con la empresa de venta de entradas la afecta en el caso de que su equipo sea el promotor de los conciertos, mientras que si está contratada por otro promotor, será éste el que tenga que pelear por conseguir cobrar el dinero por las entradas vendidas por WeGow.

En este tipo de ocasiones, lo habitual es que los primeros en poder cobrar el dinero que se les adeuda sean los trabajadores, asegurando así su trabajo y para intentar que continúe el funcionamiento de la empresa. Después llegaría el turno para proveedores, grupo en el que podrían entrar los empresarios y promotores de conciertos, entre los que se encuentran numerosos cantantes y bandas de nuestro país.