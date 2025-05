Suecia y Holanda dicen ésto de la actuación de Melody para Eurovisión y se lía la mundial: «Vulgaridad»

Eurovisión 2025 sigue en el foco de la noticia después de que el Gobierno de Pedro Sánchez, como suele ser habitual, hiciera política contra Israel y a favor de Palestina con el dinero de todos los españoles. Melody, que finalizó en la posición 24 en el festival, también sigue siendo tendencia después de cancelar su agenda tras lo que sucedió el pasado sábado en Basilea. Desde países como Holanda y Suecia han opinado sobre la actuación de la cantante.

Este festival de Eurovisión 2025 no pasará a la historia por una gran clasificación para la delegación española, pero sí por la politización del Gobierno a través de RTVE de la cita celebrada en el St. Jakobshalle de Basilea. Pese a las amenazas de la organización con no llevar a cabo manifestaciones políticas durante el evento, minutos antes de comenzar, La1 se fue a negro y publicó un mensaje de apoyo a Palestina. «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina», rezaba el lema.

Es un clásico que, con el Gobierno de Sánchez a la deriva, cualquier proclama se le vuelva en contra y para muestra un botón: España dio los 12 puntos a Israel por el televoto. Además, otros países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza también dieron la máxima puntuación a la cantante israelí Yuval Raphael, una de las supervivientes del ataque de Hamás.

Esto parece que no sentó bien a un Pedro Sánchez que manifestó en la primera comparecencia pública que «Israel no debería participar en Eurovisión». «Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de competiciones internacionales y también no participar, como hemos visto recientemente en Eurovisión. Tampoco debería hacerlo Israel», dijo el presidente del Gobierno.

Sánchez también se llevó la reprimenda de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, que recordó a RTVE que las normas «prohiben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso».

Melody y Eurovisión

Esta edición del Festival de Eurovisión también ha traído cierta polémica por la decisión de Melody de cancelar su agenda después de finalizar en el puesto 24º tras conseguir 37 puntos (27 del jurado y 10 del televoto) con la canción ‘Esa Diva’. La cantante malagueña había subido en las apuestas durante la última semana, pero finalmente se fue abajo en la clasificación en un festival que no pasará a la historia para la delegación española.

Una opinión de Aran Brade, experto en el festival y de nacionalidad holandesa, ha creado un gran revuelo en las redes por hablar de «vulgaridad española». «Ahora un pequeño aperitivo con España, como calentamiento para la gran final del sábado. Así que todavía no puedes votar por ‘Esa diva’. España demuestra una vez más que no hay nada malo en un poco de vulgaridad», dijo a través de las redes sociales, donde se ha llevado la respuesta de un buen número de españoles. En Suecia sí valoraron positivamente la actuación de la española, dejando claro que «así es como una pose final debe ser».

Melody dará una rueda de prensa

Melody dará una rueda de prensa después de cancelar su agenda por el festival de Eurovisión para marcharse a Málaga junto a su pareja y su niño de un año. La cantante rompió su silencio en plena calle y dejó claro que en los próximos días dará una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido en Suiza.

«Se va a decir de todo. Yo soy una artista y soy cantante y a lo que me dedico es a cantar. No hay show, ni hay drama. Ya lo hablaré en la rueda de prensa y únicamente para mí es incómodo porque no estoy acostumbrada», afirmó tras desmentir que no sufre ningún problema y que simplemente se marchó a casa después del festival para estar con su familia.