Los socios de Pedro Sánchez han retratado la hipocresía del presidente del Gobierno con Israel y le piden «que rompa relaciones» diplomáticas con el país y no sólo se muestre en contra en Eurovisión. Tanto Sumar como afines parlamentarios del Ejecutivo central, caso de BNG o ERC, emplazan a Sánchez a no limitarse a la «incoherencia» e «hipocresía» vista a través de RTVE en el festival musical y en sus declaraciones posteriores.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, ha tildado las actuaciones de la franja de Gaza de «genocidio» y exige a Pedro Sánchez que ante ese «crimen absolutamente aberrante» no puede caber la «hipocresía» de pedir que ese país no participe en Eurovisión si no toma medidas diplomáticas.

«Es fundamental no ser hipócritas desde el Gobierno y desde la sociedad», ha proclamado la sumarita Vidal este martes, incidiendo en que el PSOE debe apoyar la proposición de ley que Sumar y Podemos defenderán en el Congreso de los Diputados para romper relaciones comerciales con Israel.

Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también se había pronunciado el lunes, pidiendo a Sánchez que en lugar de pedir sólo que Israel no participe en Eurovisión, estaría «muchísimo mejor dejar de comerciar con ese estado genocida».

El diputado de BNG, Néstor Rego, recalca que resulta «incoherente» pedir que se expulse a Israel de Eurovisión mientras se siguen manteniendo relaciones con el Gobierno comandado por Benjamin Netanyahu. «Debería producirse un bloqueo a cualquier relación comercial con Israel, no solo de armas, y una ruptura de relaciones diplomáticas», ha declarado este martes.

«Esto sería lo coherente. Y no parece demasiado serio decir ahora que Israel no debería participar en Eurovisión, cuando eso se pudo hacer antes, o en todo caso, tomar la decisión de que RTVE, no participase en un concurso televisivo que Israel utiliza para su propaganda. Por lo tanto, un poco de coherencia», ha completado Rego.

Sánchez ‘echa’ a Israel de Eurovisión

El lunes, Pedro Sánchez exigió que el festival de Eurovisión expulsara a Israel y para ello comparó la invasión de Rusia a Ucrania con el conflicto palestino-israelí en Oriente próximo. «Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de, nada más y nada menos, competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión», denunciaba el presidente del Gobierno.

«Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares, tampoco en la cultura», añadió durante una intervención en el acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España en el Museo del traje de Madrid.

Sánchez señaló también que «el compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa». Un compromiso que, según el presidente, debe obligar a la censura de la nación hebrea por su intervención en la Franja de Gaza tras el atentado del 7 de octubre de 2023.

«Desde aquí en todo caso un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de palestina que están viviendo la sin razón de la guerra y del bombardeo. Especialmente en la cultura porque la cultura además de ser una de las principales palancas para el desarrollo económico y moral de nuestro país es esencial y consustancial al ser humano», completó el jefe del Ejecutivo.