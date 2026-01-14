La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la protagonista de la chirigota sevillana To pa mí que este lunes debutó en la fase de preliminares del COAC 2026. La agrupación sevillana liderada por Carlos Nevado, José Antonio Gobea y Sergio Gallardo ‘Cuartokilo’, subió al escenario del Gran Teatro Falla durante el segundo pase de preeliminares para presentar su nueva chirigota centrada en «la diva fiscal», en referencia a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los integrantes del grupo vistieron chaquetas rojas, gafas y pelucas con el característico peinado de María Jesús Montero. Además lucieron una placa de sheriff con el símbolo de Hacienda y carteras de ministra. El forillo remataba la escena con la fachada de un Ministerio de Hacienda pasado por el filtro del carnaval.

Los autores de la letra, José Antonio Gobea Soto y Juan Carlos Nevado Boza, reconocieron tras la actuación, ante los micrófonos de Onda Cádiz, su satisfacción por la acogida del público. «Se intenta que guste el nombre, que guste el tipo, que guste la idea, que guste el repertorio… se intenta todo», explicaron. Y no es casualidad: todo el repertorio gira en torno a la figura de Montero. «Nos gusta enfocarlo todo alrededor de esa idea como parte fundamental del repertorio», defendieron, convencidos de que centrarlo todo en el tipo da un plus que el público agradece.

Uno de los momentos más comentados llegó en el popurrí, con una sevillana dedicada a los autónomos. En ella, la ‘ministra’ se reía de quienes madrugan para trabajar y celebraba cada subida de la cuota mensual, una pulla directa que levantó carcajadas en el Falla.

La propia dirigente socialista se hizo eco de esta actuación a través de sus redes sociales donde destacó el «humor inteligente y crítico de los andaluces».

«Entrar en el imaginario del carnaval de Cádiz es siempre un privilegio, aunque sea como diva fiscal. ¡Viva Cádiz, viva su carnaval y el humor inteligente y crítico de los andaluces!», dijo la vicepresidenta del Gobierno.