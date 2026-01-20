Parece mentira pero no lo es: quien forma parte del jurado del COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz ya está en marcha. La fase preliminar se celebra todas las noches desde el pasado 11 de enero en el Gran Teatro Falla, con el patio de butacas lleno, y las primeras puntuaciones (las del jurado alternativo), dándose a conocer. Pero todavía queda mucho por escuchar y casi todo por decidir, de modo que cuando llegue la fase final será cuando cobre protagonismo el jurado oficial del COAC 2026, del que no todo mundo sabe quiénes son sus integrantes.

Mientras chirigotas, comparsas, coros y cuartetos se juegan su pase sobre las tablas, medios especializados y expertos les van puntuando todas las noches, pero lo cierto es que eso es sólo una especie de baremo dado que no es la puntuación oficial. En realidad, ésta, la lleva a cabo un grupo de personas elegido para escuchar, analizar y tomar notas con la responsabilidad de decidir quién sigue y quién se queda fuera. Su trabajo no se ve hasta que llegan los fallos cuando ya se llega a la fase final, y es entonces, como cada año, el jurado pasa a primer plano. Y aunque por el momento no sepamos lo que opinan de lo visto hasta la fecha, el Ayuntamiento de Cádiz ya ha hecho público quiénes serán los encargados de esa tarea. Un jurado con nombres conocidos para la afición, trayectorias largas en la fiesta y perfiles distintos según modalidad, tanto en adultos como en la cantera.

Este es el jurado del COAC 2026

El presidente del jurado de adultos en esta edición es Manolo Guimerá, un nombre con peso propio en el Carnaval de Cádiz. Autor de coros y profesor jubilado de guitarra clásica, su relación con el concurso no es reciente ni puntual, sino una historia larga, con idas y venidas, como la de tantos carnavaleros.

Guimerá comenzó su andadura en el COAC en 1978 y participó de manera ininterrumpida hasta 1984. Tras ese primer ciclo, regresó en el año 2000 con la música del coro Muerte al gordo, iniciando una etapa que se prolongó hasta 2017. A lo largo de esos años ha vivido el concurso desde dentro, conociendo bien sus códigos, sus exigencias y también sus tensiones.

Manolo Guimerá no estará solo. El jurado de adultos se completa con un equipo dividido por modalidades, algo habitual en el concurso, para garantizar una valoración más específica según el tipo de agrupación.

Chirigotas y cuartetos

En el caso de chirigotas y cuartetos, los encargados de puntuar son María Trinidad Ramos Montero, María Rosario Moreno Pedrejón, Aida Rodríguez Agraso, que actúa como suplente de la secretaria, Christian González Ruiz y Juan Antonio Bocuñano Llamas. Como suplente en esta modalidad está María Delgado Díaz.

Comparsas y coros

Para comparsas y coros, el jurado está formado por Luisa Fernanda López Esteve, María del Carmen Cabrera Bernal, Juan Jiménez Almaraz, Jacobo Lucena Borrell y José María Barranco Cabrera, que ejercerá como suplente del presidente. En este bloque, el suplente es Francisco Peña Chacón.

El equipo se completa con Esther Coto Rozano como secretaria y Juan Antonio León Madrid como asistente de palco, dos figuras clave en el funcionamiento interno del jurado, aunque su trabajo pase casi siempre desapercibido para el público.

El papel del jurado en un concurso que ya está en marcha

Aunque el COAC ya ha comenzado su fase preliminar, el trabajo del jurado se desarrolla de forma progresiva y discreta. No hay votaciones públicas ni resultados parciales visibles. Todo se va acumulando noche tras noche, repertorio tras repertorio, hasta que llegan los cortes y, finalmente, el fallo.

Por eso, en estos primeros días de concurso, el jurado suele quedar en segundo plano. Así, la atención está puesta en los estrenos, en las sorpresas y en las primeras sensaciones. Sin embargo, cada actuación ya está siendo evaluada, con la misma importancia que tendrá una semifinal o una final.

Antonio Rivas, presidente del jurado de la Cantera 2026

En la cantera, el presidente del jurado es Antonio Rivas, después de la renuncia de Antonio Álvarez ‘Noso’ por motivos personales. Rivas es una figura muy reconocida dentro de la fiesta, con una trayectoria que supera los 40 años y una vinculación especialmente fuerte con la modalidad de coros.

Junto a Julio Pardo, Antonio Rivas ha conseguido convertirse en el autor más galardonado de la historia del Carnaval de Cádiz en esta modalidad, un dato que da una idea clara de su peso en la fiesta. A pesar de ello, su experiencia no se limita a los coros, ya que ha formado autoría en las cuatro modalidades del concurso.

Abogado de profesión, Rivas no es nuevo en tareas de jurado. Ya fue presidente del jurado de la cantera en 2020 y secretario en 2025, además de ejercer actualmente como presidente de la Asamblea de Antifaces de Oro, una de las instituciones más reconocidas del carnaval gaditano.

El jurado completo de la cantera para el COAC 2026

El equipo que acompañará a Antonio Rivas en la cantera está formado por Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla. La secretaría recaerá en Amanda Real Guerrero.