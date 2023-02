El cambiazo de Dewey de Malcolm In The Middle: el niño que desapareció de las pantallas

Una de las series míticas de la televisión es Malcolm in The Middle, allí vimos a un Dewey que interpretaba al cuarto hijo de la familia, un niño que desapareció de las pantallas. La fama llega a los actores y actrices que interpretan papeles infantiles muy pronto. No es fácil desarrollar un papel principal, pero tampoco lo es estar frente a las cámaras tanto tiempo, evolucionando y creciendo. En 2010 cuando tenía 20 años este actor infantil desapareció, ahora con 33 poco se sabe de él.

Este ha sido el cambiado de Dewey de Malcolm in The Middle

View this post on Instagram A post shared by Erik Sullivan (@erik_persullivan)

En la serie Malcolm in The Middle se relataba la vida de una familia con 4 hijos, uno de ellos superdotado. Un hecho que lo separaba del resto y ayudaba a que lo identificaran como un bicho raro. Crecer no es fácil, cada niño o adolescente debe afrontar una serie de retos que en la televisión puede acabar siendo mayor.

Esta serie fue la que hizo saltar a la fama a un joven que participó en más película de éxito. Erik Per Sullivan fue el cuarto hijo de la familia que acabaría marcando la diferencia. Solo ocho años tenía cuando apareció en ‘las normas de la casa de la sidra’, también pudimos verlo en Armagedón antes de que tomara una drástica decisión, con 20 años se retiró.

Teniendo en cuenta lo que facturó en esos años de profesión, puede que tuviera suficiente para vivir sin necesidad de trabajar o dando un giro radical a su vida. Lejos de todo, según sus redes sociales vive en Massachusetts, poco queda de aquel niño travieso de la serie, pero conserva las mismas facciones aniñadas.

Es hijo del dueño de un restaurante mexicano y de una sueca, con lo cual domina al máximo este idioma. Ha podido pasar muchos veranos en este lugar disfrutando en primera persona de un país como Suecia muy distinto a los Estados Unidos en los que nació y creció. En sus redes lo vemos de vacaciones por paisajes de lo más nórdicos.

Erik Per conserva el nombre y la soltura hablando sueco, quizás ha podido pasar más de una temporada en este país desde que dejó la interpretación con solo 20 años o nos sorprenda de nuevo en la pequeña pantalla. Nunca se sabe.