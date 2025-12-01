Leo&Leo, oírles en el Teatro Principal resulta como estar en el sofá de casa

No se entendería el estilo característico de Leo Sidran, de no haber tenido lugar su cercanía con Ben Sidran, su padre, con quien empezó a colaborar el año 1998 tocando la batería en el cuarteto de Ben, con Bill McHenry al saxo y Billy Peterson al contrabajo.

Verle en el Teatro Principal de Palma acompañado de piano, bajo eléctrico, batería y cambiando el saxo por la guitarra eléctrica (tocada por él mismo), de alguna manera era tanto como rememorar aquellos comienzos. También Leonor Watling por aquellos días de 1998 comenzaba a darle forma a Marlango, la banda de la que formaba parte y cuyo inicio oficial data del año 2002. Para completar la relación de Leo Sidran y Leo Watling, no es asunto mejor la amistad de Leo con Jorge Drexler, marido de Leonor. Una amistad de años que cuajó en Leo&Leo.

Conviene regresar a Ben Sidran, porque es un referente del smooth jazz y hablamos de un concierto, el del Teatro Principal, enmarcado en el 18 Jazz Voyeur Festival. Como Leo Watling comenzó durante el concierto, «en las entrevistas nos dicen: lo vuestro no es jazz. Por tanto, ¿qué hacemos aquí?». En efecto, es y no es al tiempo, una pregunta pertinente. Vamos a ver.

El smooth jazz se caracteriza por ser una variante –dicen para hípsters- de estilo melódico, relajado, a partir de melodías suaves, próximas a la música ambiental, mezclando el soul jazz con ritmos electrónicos y algo de pop. Y en tales circunstancia, refiriéndonos a Leo, entiendo adecuada definición la que hace el redactor de EL MUNDO Javier Martínez: «Combina jazz, canción de autor y pop». En efecto, así es, lo que no deja de ser estilo algo próximo al smooth jazz. Además, en el Principal daba testimonio de las influencias de su padre, Ben Sidran, acercarse a Palma Leo con un cuarteto, como ya ocurriera en los comienzos de su carrera en solitario. Leo Sidran Quartet no dejaba de ser una réplica, de aquellos primeros pasos junto a su padre. Su forma de vocalizar los temas, asimismo, tiene que ver con el estilo de Ben.

Puestos en situación, la excusa de programar Leo&Leo en el cartel del 18 Jazz Voyeur Festival tenía que ver con la reciente edición del álbum que en 2025 grabaron Leonor Watling y Leo Sidran dándole sentido al combinado, Leo&Leo, en el contexto de un festival de jazz. En realidad, la mayoría de los temas vienen a ser rescates del pasado y alguna novedad. El álbum era perfectamente prescindible la noche del Teatro Principal, aunque necesario al objeto de cuadrar un repertorio conjunto. A teatro lleno, digamos que un conjunto de hípsters sintieron la sensación de escuchar al dúo sentados en el sofá de casa que en realidad es el escenario idóneo para el smooth jazz.

Allí estaban dos buenos amigos, Leonor y Leo, dialogando relajadamente y arropados por un mobiliario espléndido y posiblemente inigualable: The Groovy French Band, el acompañamiento habitual de Leo: Max Darmon al bajo, Romain Bourges a la batería y Paul Sany al piano y teclados. Nada de instrumentos de viento-metal, que sí están presentes en el disco, dándole al sonido carácter de «puro terciopelo sofisticado» en palabras de César Prieto que es manera de susurrar al oído en el sofá, algo ciento por ciento hípster.

No fue una noche memorable porque eso, en absoluto, era el objetivo y sí en cambio, saborear con sumo placer cada instante… desde el sofá de casa. Queda dicho por si a alguien pueda interesarle.