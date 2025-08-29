Kiko Rivera e Irene Rosales: sus primeros movimientos tras su sonada ruptura
Continúan con sus vidas tras hacerse pública la noticia
Hace tan sólo unos días, se confirmó una de las noticias más impactantes de este año: Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido romper su matrimonio después de once años juntos y dos hijas. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos, por lo que el DJ se vio obligado a emitir un comunicado urgente para aclarar diversas cuestiones: «Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario», escribió el hijo de Isabel Pantoja. Todo ello mientras dejó claro que, a pesar de la separación, «lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas». Y añadió: «Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida».
A pesar de este complicado bache, el primo de Anabel Pantoja dejó algo claro: «La vida continúa y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuerte. Hoy no empieza un final, empieza una transformación». Y fue más allá: «La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad». Tan solo unos días después de confirmarse públicamente su ruptura, tanto Kiko Rivera como Irene Rosales han llevado a cabo diversos movimientos. Por un lado, el DJ emitió un segundo comunicado con el que quiso agradecer a sus seguidores el cariño y el apoyo recibido en las últimas horas: «Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí».
Por si fuera poco, añadió algo más: «Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro. Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», explicó.
Así pues, con las últimas publicaciones que ha realizado en su Instagram, Kiko Rivera deja claro que va a centrarse en el terreno profesional, para tratar de encontrar esa paz y ese bienestar que tanto necesita en estos momentos. Por lo tanto, recordó sus tres próximas fechas: 13 de septiembre (Lugo), 19 de septiembre (A Coruña) y 20 de septiembre (Écija).
En cuanto a Irene, también se pronunció públicamente sobre la ruptura: «Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados». Y fue más allá: «Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará».
Por si fuera poco, ante las cámaras de los compañeros de Europa Press, resolvió una duda que muchos tenían: si íbamos a seguir viendo a Kiko en el domicilio familiar. Ella fue contundente: «Hombre, ¡por Dios! Por favor. Somos familia y todo muy bien, ¿vale?». Todo ello mientras, en historias de Instagram, mostró cómo ha querido volcarse en sus pequeñas con actividades como crear pulseras.
