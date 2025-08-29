Kiko Rivera e Irene Rosales: sus primeros movimientos tras su sonada ruptura

Hace tan sólo unos días, se confirmó una de las noticias más impactantes de este año: Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido romper su matrimonio después de once años juntos y dos hijas. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos, por lo que el DJ se vio obligado a emitir un comunicado urgente para aclarar diversas cuestiones: «Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario», escribió el hijo de Isabel Pantoja. Todo ello mientras dejó claro que, a pesar de la separación, «lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas». Y añadió: «Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida».

A pesar de este complicado bache, el primo de Anabel Pantoja dejó algo claro: «La vida continúa y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuerte. Hoy no empieza un final, empieza una transformación». Y fue más allá: «La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad». Tan solo unos días después de confirmarse públicamente su ruptura, tanto Kiko Rivera como Irene Rosales han llevado a cabo diversos movimientos. Por un lado, el DJ emitió un segundo comunicado con el que quiso agradecer a sus seguidores el cariño y el apoyo recibido en las últimas horas: «Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí».

Por si fuera poco, añadió algo más: «Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro. Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», explicó.

Así pues, con las últimas publicaciones que ha realizado en su Instagram, Kiko Rivera deja claro que va a centrarse en el terreno profesional, para tratar de encontrar esa paz y ese bienestar que tanto necesita en estos momentos. Por lo tanto, recordó sus tres próximas fechas: 13 de septiembre (Lugo), 19 de septiembre (A Coruña) y 20 de septiembre (Écija).

En cuanto a Irene, también se pronunció públicamente sobre la ruptura: «Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados». Y fue más allá: «Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará».

Por si fuera poco, ante las cámaras de los compañeros de Europa Press, resolvió una duda que muchos tenían: si íbamos a seguir viendo a Kiko en el domicilio familiar. Ella fue contundente: «Hombre, ¡por Dios! Por favor. Somos familia y todo muy bien, ¿vale?». Todo ello mientras, en historias de Instagram, mostró cómo ha querido volcarse en sus pequeñas con actividades como crear pulseras.