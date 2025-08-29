La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 663 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo el regreso de Lorenzo, inevitablemente, continúa generando mucha consternación entre Ángela y Curro. Los jóvenes son testigos de cómo el Capitán de la Mata los instiga a confesar que fue detenido por su culpa. Ahora bien, ¿cómo ha logrado librarse de estar en prisión? El Marqués de Luján se ve en la obligación de ir hasta la casa del barón de Valladares para suplicarle un nuevo encuentro.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Cristóbal y Leocadia siguen disfrutando al máximo de su aventura. Eso sí, la señora se entera de que su hija continúa preguntando por asuntos laborales, por lo que debe poner solución a esta situación antes de que sea demasiado tarde. En la zona de servicio, las cocineras no pueden evitar arrastrar la culpa. Algo que les ha llevado a confesar a Manuel que le dijeron a Toño que sabían que, en realidad, no estaba casado con Norberta. Por si fuera poco, los seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos del esperado reencuentro entre Vera y Federico. Él no tarda en aprovechar la ocasión para preguntar a la joven por las decisiones que tomó en su día, puesto que no entiende por qué dio ese importante y drástico paso en su vida. Es un hecho que merece tener esas respuestas que tanto tiempo lleva esperando.

¿Qué sucede en el capítulo 664 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 29 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el barón de Valladares regresa a palacio con exigencias que amenazan con tirar por la borda todo el trabajo realizado por Martina y Catalina. A pesar de que la tensión aumenta de forma considerable, logran que se quede en palacio para abrir la puerta a una nueva negociación.

Por si fuera poco, Adriano acaba convirtiéndose en una pieza clave, pero sospecha que solo es parte de una burla. En cuanto al Capitán de la Mata, no duda un solo segundo en intensificar su acoso psicológico sobre Curro. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo de destrozarle por completo.

El lacayo y Ángela han tomado la decisión de que la mejor opción para ellos, en estos momentos, es marcharse lejos de palacio. Solamente así van a poder mantenerse a salvo del Capitán de la Mata. ¿Conseguirán su cometido antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.