No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 242 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos podido ser testigos de cómo la tensión aumenta de forma considerable cuando José Luis no duda un solo segundo en prohibir a Alejo y Mercedes asistir al funeral que se celebra en la Casa Grande. Una decisión que provoca que aumente mucho el dolor, así como la indignación, entre aquellos que quedan excluidos. No solamente tienen que hacer frente a esta complicada situación, sino que, además, no pueden despedirse como es debido.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo el duque no duda un solo segundo en descargar culpas sobre inocentes. Y todo con la firme intención de desviar la atención de sus propias responsabilidades. Todo ello mientras doña Amanda, visiblemente cansada de las intrigas, ha anunciado que va a dejar Valle Salvaje a la mayor brevedad posible. Un giro que, como es de esperar, deja a todos completamente sorprendidos, a la par que descolocados. Francisco, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de ganarse el favor de Pepa, pero lo hace a costa de desacreditar el trabajo de Martín. Una situación que, como es de esperar y como no podía ser de otra forma, genera un gran número de tensiones entre los jóvenes. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 243 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 29 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo las sospechas y las confesiones se convierten en protagonistas de la última entrega de la semana. Entre otras cuestiones, porque Amanda no duda en comentar con Leonardo sus dudas sobre la relación de su hijo con Bárbara.

Algo que provoca que Leonardo se vea obligado a confesar a su madre un hecho verdaderamente impactante, a la par que estremecedor: él golpeó de forma violenta a don Hernando. Una información que, como es de esperar, deja completamente sin palabras y descolocada a la madre de Leonardo.

El duque, mientras tanto y a pesar de que parecía verdaderamente intocable, se ve obligado a hacer frente a una gravísima acusación, que amenaza con destruir no solamente su poder, sino también su reputación. Es un hecho que los secretos van a empezar a pasar factura. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.