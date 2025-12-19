Gran respiro para los cazadores extremeños: una empresa externa recogerá los residuos de jabalíes y caza mayor

La caza juega un papel fundamental en la economía de Extremadura, por ello una de las preocupaciones de los cazadores extremeños es su normalización sanitaria y medioambiental. Especialmente en lo referido al jabalí.

Eso ha hecho que, desde Fedexcaza (Federación Extremeña de Caza), hayan recibido con los brazos abiertos la última medida de la Junta de Extremadura. Han puesto en marcha un sistema de recogida y gestión gratuita de los SANDACH procedentes de las acciones colectivas de caza mayor en todo el territorio autonómico.

Esta era una reclamación habitual de los cazadores, ya que permite resolver uno de los principales problemas asociados a las monterías, las batidas y a las actuaciones de control poblacional de jabalíes.

El servicio gratuito para los cazadores extremeños de jabalíes

El sistema impulsado por la Junta de Extremadura contempla la recogida centralizada de los residuos generados durante las acciones colectivas de caza mayor, sin coste alguno para el sector. Por supuesto, eso incluye a los jabalíes.

La gestión se realizará a través de una empresa externa especializada, lo que permite homogeneizar el tratamiento de los SANDACH y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde Fedexcaza, la Federación Extremeña de Caza, se pone en valor que este servicio permitirá retirar los restos de jabalí y otras especies de caza mayor desde cualquier enclave de la comunidad autónoma, algo fundamental en una región extensa y con gran actividad cinegética.

La medida refuerza las garantías sanitarias y medioambientales durante las jornadas de caza y en las actuaciones de control poblacional.

La razón por la que los cazadores apoyan la medida: la clave es el jabalí

El modelo aprobado incluye también la recogida de los subproductos de jabalí procedentes de la industria cárnica. Eso ha sido fundamental para que la medida guste a casi todo el mundo.

Gracias a ello han mantenido la implicación de las empresas encargadas de la retirada del material generado en el campo, lo que contribuye a mejorar la eficacia del sistema implantado.

La gestión adecuada de estos residuos se consolida como una herramienta esencial de profilaxis sanitaria. Tal y como destaca Fedexcaza, el servicio centralizado de recogida de SANDACH ayuda a prevenir riesgos asociados a enfermedades de alto impacto, como la Peste Porcina Africana.

Además, refuerza la lucha frente a otras patologías presentes en la fauna silvestre, como la tuberculosis. Se trata de una actuación con efectos positivos a medio y largo plazo para la sanidad animal y para el sector porcino.

Qué son los SANDACH y por qué los cazadores quieren eliminarlos

Los cazadores más viejos están familiarizados con el término, pero quizás haya algunos que no sepan qué significa SANDACH. Se refiere a los subproductos animales no destinados a consumo humano que se generan tras ciertas actividades, entre ellas la caza mayor.

En este grupo se incluyen restos de animales abatidos que, por motivos sanitarios o legales, no pueden incorporarse a la cadena alimentaria. Su correcta gestión es obligatoria y resulta fundamental para evitar riesgos para la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente.

En el ámbito cinegético, una retirada inadecuada de estos residuos puede favorecer la propagación de enfermedades y generar impactos negativos en el entorno natural, de ahí la importancia de contar con sistemas de recogida y tratamiento controlados.