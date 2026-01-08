Suena raro pero la ciencia lo avala: estos son los mejores aliados naturales para combatir la avispa asiática

Desde su detección inicial en el sur de Francia a comienzos de los años 2000 y su llegada oficial a España en 2012, la avispa asiática, una especie originaria del sudeste asiático ha demostrado una gran capacidad de adaptación tanto en zonas rurales como urbanas. El sector apícola se muestra especialmente preocupado, ya que la avispa asiática es uno de los principales depredadores de la abeja de la miel; la presión constante sobre las colmenas provoca estrés en las abejas y reduce su actividad recolectora, lo puede conducir al colapso de colonias enteras.

Ante esta amenaza, las administraciones han desplegado diversas estrategias de control, como la retirada de nidos. Asimismo, se han desarrollado campañas de trampeo para capturar a las reinas fundadoras antes de que establezcan nuevas colonias. Sin embargo, algunos expertos advierten sobre la eficacia de estas trampas; pueden afectar a otras especies de insectos y no siempre son efectivas para frenar la expansión de la avispa asiática.

Aliados naturales para combatir la avispa asiática

En este contexto, la investigación científica y las observaciones de campo están revelando un fenómeno tan sorprendente como esperanzador: la propia naturaleza está respondiendo a la invasión. Varias especies autóctonas han comenzado a incorporar a la avispa asiática en su dieta, convirtiéndose en aliados inesperados en el control biológico de esta plaga.

Uno de los casos más llamativos es el del abejaruco europeo; durante la época de cría, una sola pareja de abejarucos puede capturar cientos, e incluso miles, de avispas asiáticas al día. Por otro lado, investigaciones recientes han documentado cómo el abejero europeo localiza, excava y destruye nidos de avispa asiática para alimentarse de sus larvas. En regiones como Galicia, se calcula que los abejeros eliminan decenas de miles de nidos cada año, contribuyendo de forma significativa al control de la especie.

Junto a estas aves, distintas especies de alcaudones, la araña tigre e incluso el avispón europeo, participan en la captura de ejemplares invasores. Este proceso de adaptación alimentaria demuestra la capacidad de los ecosistemas para reaccionar ante la llegada de una especie exótica, aunque requiere tiempo y condiciones favorables.

Características

La avispa asiática es una de las especies de avispa más grandes de la península ibérica. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta tres centímetros de longitud, con un cuerpo robusto y mayoritariamente oscuro. Su coloración es una de sus señas de identidad: el tórax es casi completamente negro, el abdomen presenta un anillo amarillo bien definido y una franja anaranjada en el extremo posterior, mientras que la cara y las puntas de las patas son de color amarillo.

Cada colonia está encabezada por una reina fecundada, responsable exclusiva de la puesta de huevos. Durante la primavera, la reina construye un nido primario de pequeño tamaño utilizando fibras de madera masticada, del que nacen las primeras obreras. Estas obreras asumen rápidamente las tareas de mantenimiento, defensa y alimentación.

A medida que aumenta el número de individuos, el nido inicial resulta insuficiente y la colonia se traslada a un nido secundario con forma ovalada, cuyo tamaño puede superar el metro de diámetro.

Estrategia para el control, gestión y posible erradicación

La Estrategia de gestión, control y posible erradicación de la avispa asiática en España establece un marco común de actuación frente a una de las especies exóticas invasoras con mayor impacto ecológico, económico y social. Esta avispa, originaria del sudeste asiático, fue detectada por primera vez en Europa en Francia en 2004 y en España en 2010, expandiéndose rápidamente por comunidades del norte peninsular.

El documento se apoya en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Real Decreto 630/2013, que incluyen a la avispa asiática en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Su objetivo principal es frenar la expansión de la especie, reducir sus impactos y mejorar el conocimiento científico que permita aplicar medidas eficaces y selectivas.

La estrategia se articula en torno a varias líneas de actuación: prevención, control, seguimiento, investigación, sensibilización y coordinación administrativa. La detección temprana y la localización activa de nidos son consideradas claves, priorizando la eliminación de nidos activos en primavera y verano, cuando su retirada resulta más eficaz para limitar la reproducción. Se recomiendan principalmente métodos mecánicos de destrucción, dejando el uso de biocidas como último recurso y siempre bajo estrictos criterios de seguridad ambiental.

El trampeo se contempla con cautela, debido a su baja selectividad y a los posibles efectos negativos sobre la entomofauna. Se recomienda limitar su uso a colmenares en zonas invadidas, especialmente en otoño, y siempre bajo control de la administración competente. Asimismo, se promueve la creación de una red de alerta temprana y el registro sistemático de datos para mejorar el seguimiento de la especie.

Finalmente, la estrategia subraya la importancia de la coordinación entre comunidades autónomas, la colaboración internacional y la sensibilización social, reconociendo que la erradicación total es difícil, pero que una gestión coordinada puede reducir significativamente los impactos del avispón asiático en España.