Real Madrid
Directo Osasuna – Real Madrid en vivo | Alineaciones y dónde ver el partido de la Liga online hoy
Sigue en directo el partido Osasuna – Real Madrid, correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports que se celebra en El Sadar
El líder la competición busca la victoria en una plaza complicada ante unos navarros en racha
El Real Madrid busca el primer golpe a la Liga
Pitada a Vinicius en su llegada a El Sadar
Vinicius Junior volvió a ser increpado antes de jugar al fútbol. El Real Madrid llegó a El Sadar para disputar el partido de Liga ante el Osasuna y el brasileño fue el más pitado en la bajada del autobús para entrar al estadio.
Carvajal, la gran novedad en el once de Arbeloa
Carvajal no era titular con el Real Madrid desde el pasado 27 de septiembre, cuando jugó el derbi contra el Atlético. Hoy sí lo es en el duelo ante Osasuna.
En directo: Valencia – Real Madrid de baloncesto
Les recordamos también que tenemos a la vez en directo un partidazo de baloncesto, Valencia – Real Madrid de semifinales de Copa del Rey de baloncesto. Lo puedes seguir aquí.
Partido de la 25ª jornada de Liga
Este Osasuna – Real Madrid corresponde a la 25ª jornada de Liga. El equipo blanco llega como líder con 60 puntos, mientras que Osasuna está justo en mitad de tabla, en décima posición, con 30 puntos.
Alineación de Osasuna
Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Torró, Moncayola, Víctor Muñoz, Aimar, Rubén García y Budimir.
Alineación del Real Madrid
Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé
El Madrid quiere retener el liderato ante Osasuna
¡BIENVENIDOS AL OSASUNA–REAL MADRID! El liderato está en juego en El Sadar en esta jornada 25 de Liga, en un duelo al que los dos equipos llegan en racha. Cinco partidos sin perder de los rojillos, con Budimir en un estado de forma espectacular. Por su parte, los blancos llevan ocho seguidos ganados en el campeonato. Sigue en directo el partido en este directo, con comentarios minuto a minuto.
El Real Madrid defiende en casa el liderato ante Osasuna. El conjunto blanco busca la novena victoria consecutiva en Liga, donde la última vez que no ganó fue a principios de diciembre ante el Celta, todavía con Xabi Alonso en el banquillo. Una vez que han superado al Barcelona en la clasificación, buscan mantener la buena racha y su primer puesto, ante unos rojillos que quieren acercarse a la pelea por Europa. Sigue en directo todo lo que suceda en El Sadar, en el Osasuna – Real Madrid, en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA con comentarios minuto a minuto sobre el partido.
El conjunto madridista sigue lejos de hacer un fútbol óptimo pero ha encontrado la manera de ganar, que al final es lo que cuenta. Suma cuatro partidos seguidos ganando, lo que les ha catapultado a la primera plaza en Liga y a tener un pie en octavos de Champions, tras el traspié que les llevó al playoff. Ahora, buscan un nuevo triunfo que les permita mantenerse en la primera posición en Pamplona.
Por su parte, los de Lisci llegan después de cinco partidos seguidos sin perder que les han permitido dejar atrás la lucha por la permanencia y meterse de lleno en la pelea por los puestos de acceso a competición continental. Tres triunfos y dos empates suman en sus últimos partidos ligueros, con su estrella, Ante Budimir, en un gran estado de forma, haciendo cinco goles.
Si el Madrid gana se pone +5 del Barcelona
Partido clave del Real Madrid. Está ahora dos puntos por encima del Barcelona, por lo que si gana en Pamplona, estará cinco arriba. El Barça juega este domingo ante el Levante.