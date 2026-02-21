Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Real Madrid contra Osasuna

La derrota del Real Madrid en Pamplona (2-1) vuelve a poner la Liga al rojo vivo. El Barcelona puede recuperar el liderato en la clasificación si gana al Levante este domingo, duelo que ahora es mucho más clave en Liga para los de Hansi Flick. El tropiezo madridista ante Osasuna pone en jaque el liderato blanco, que sólo puede durar una jornada.

El Real Madrid perdió en El Sadar con un gol de Budimir de penalti, una pena máxima muy polémica por un leve pisotón de Courtois al delantero croata de Osasuna, y un gol de Raúl García en el minuto 90. Antes, un gol de Vinicius en la segunda parte había dejado el empate para el Real Madrid.

Así, este 2-1 deja al Real Madrid con la posibilidad de volver a ser segundo en la clasificación de la Liga. Para ello, el Barcelona -que está a tres puntos del Madrid- tendrá que ganar este domingo al Levante. Con ganar le valdrá. Si lo hacen los culés, se pondrá con un punto más que el Real Madrid. El empate no les vale a los de Flick.

Esta es la primera derrota del Real Madrid de Arbeloa en Liga. El nuevo entrenador del conjunto blanco ya tiene partidos perdidos en todas las competiciones que ha disputado: Copa del Rey, Champions y Liga.

En la próxima jornada de Liga, el Real Madrid se medirá al Getafe en el último encuentro de la jornada, en el Bernabéu. Dos días antes, el sábado, el Barcelona recibirá al Villarreal en el Camp Nou. Eso sí, para el equipo de Arbeloa antes tendrá la vuelta de playoffs de Champions ante el Benfica también en el Bernabéu.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 60 puntos Barcelona – 58 Villarreal – 48 Atlético de Madrid – 45 Betis – 42 Espanyol – 35 Celta de Vigo – 34 Athletic Club – 34 Osasuna – 33 Real Sociedad – 32 Getafe – 29 Girona – 29 Sevilla – 26 Rayo Vallecano – 26 Alavés – 26 Valencia – 26 Elche – 25 Mallorca – 24 Levante – 18 Real Oviedo – 17

Resultados de la 25ª jornada de Liga

Athletic Club 2-1 Elche

Real Sociedad 3-3 Real Oviedo

Betis 1-1 Rayo Vallecano

Osasuna 2-1 Real Madrid

Quedan por disputarse: