Vinicius sigue de dulce: cuarto partido seguido marcando con el Real Madrid

Vinicius sigue de dulce en la parte goleadora y sumó su cuarto partido consecutivo marcando gol con el Real Madrid, siendo otra vez decisivo con sus tantos. Al rescate de su equipo en El Sadar, Vinicius remató de primeras un gran pase de Fede Valverde, clave también en la jugada del gol del empate del Real Madrid ante Osasuna.

Es el quinto gol de Vinicius en los últimos cuatro partidos que ha disputado: Rayo Vallecano, Real Sociedad, Benfica y ahora Osasuna. Entre medias, el Real Madrid jugó en Valencia, pero ese duelo no lo jugó el brasileño por acumulación de tarjetas. Tras una mala racha, Vinicius se vuelve a reivindicar y, sobre todo, vuelve a sacar de un problema a su equipo. Además, todos estos goles (ante el Rayo, dos ante la Real, el de Champions en Lisboa y ahora en Pamplona) han sido decisivos para su equipo.

Lo celebró el brasileño llevándose el dedo a la oreja, señalando su nombre y con gestos de reconocimiento ante la grada de El Sadar que le estuvo insultando en varios momentos de este duelo de la 25ª jornada de Liga. El gol, en una gran jugada colectiva que acabó con una asistencia perfecta de Fede Valverde y el remate de primeras de Vinicius, era el 1-1 y rescataba al menos un punto para el Real Madrid en el difícil compromiso de Pamplona.

En un tramo importante de temporada, Vinicius recupera la mejor versión. Lo hace con la confianza de Álvaro Arbeloa, que puso al brasileño como el eje en el que pilotar su Real Madrid, que en estos últimos partidos está viendo como Vinicius está volviendo a ser el de hace unos años. Este duelo entre Osasuna y Real Madrid corresponde a la 25ª jornada de Liga, con el conjunto blanco disputando el liderato de la clasificación con el Barcelona.